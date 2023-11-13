Yılın en iyi oyunlarını belirleyen The Game Awards’un bu yılki ayağı, 7 Aralık 2023 Perşembe günü düzenlenecek. Ödüller için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün törende yarışacak adaylar resmen belli oldu.
Bu yıl birçok sevilen oyun adaylar arasına girmeyi başardı. Çıktığından beri gündemden düşmeyen Baldur’s Gate 3 ve yakın zamanda piyasaya sürülen Remedy Entertainment imzalı Alan Wake 2, 8’er adaylıkla kategorileri domine etti. Aynı şekilde Marvel’s Spider-Man 2 ve The Legend of Zelda: Tears of Kingdom da birçok kategoride aday gösterildi. Karışık yorumlar alan Starfield ise yalnızca bir adaylık aldı.
Oyunseverler, buradan ulaşabilecekleri The Game Awards sitesi üzerinden adaylar için oy verebilecek. Kazananlar, %90 jüri oyu, %10 halk oyu ile belirlenecek. Aşağıdan tüm kategorilerdeki adaylara göz atabilirsiniz.
The Game Awards 2023 adayları:
Yılın Oyunu
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4 Remake
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi Oyun Yönetmenliği
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Anlatım
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Final Fantasy 16
- Marvel's Spider-Man 2
En İyi Sanat Yönetmenliği
- Alan Wake 2
- Hi-Fi Rush
- Lies of P
- Super Mario Bros. Wonder
- The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Müzik
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 16
- Hi-Fi Rush
- The Legend of Zelda: Tears of Kingdom
En İyi Ses Tasarımı
- Alan Wake 2
- Dead Space Remake
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4 Remake
En İyi Performans
- Ben Starr - Final Fantasy 16
- Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor
- Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Melanie Liburd - Alan Wake 2
- Neil Newbon - Baldur's Gate 3
- Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2
En Etkili Oyun
- A Space for the Unbound
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
- Tchia
- Terra Nil
- Venba
En İyi Devam Eden Oyun
- Apex Legends
- Cyberpunk 2077
- Final Fantasy 16
- Fortnite
- Genshin Impact
En İyi Bağımsız (Indie) Oyun
- Cocoon
- Dave the Diver
- Dredge
- Sea of Stars
- Viewfinder
En İyi İlk Bağımsız Oyun (Yeni bir bağımsız stüdyonun ilk oyunu)
- Cocoon
- Dredge
- Pizza Tower
- Venba
- Viewfinder
En İyi Mobil Oyun
- Final Fantasy 7: Ever Crisis
- Honkai: Star Rail
- Hello Kitty Island Adventure
- Monster Hunter Now
- Terra Nil
En İyi Topluluk Desteği
- Baldur's Gate 3
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Destiny 2
- Final Fantasy 16
- No Man's Sky
En İyi VR/AR Oyunu
- Gran Turismo 7
- Humanity
- Horizon: Call of the Mountain
- Resident Evil Village
- Synapse
Erişilebilirlikte Yenilik
- Diablo 4
- Forza Motorsport
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Spider-Man 2
- Mortal Kombat 1
- Street Fighter 6
En İyi Aksiyon Oyunu
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Dead Island 2
- Ghostrunner 2
- Hi-Fi Rush
- Remnant 2
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
- Alan Wake 2
- Marvel's Spider-Man 2
- Resident Evil 4
- Star Wars Jedi: Survivor
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi RPG
- Baldur's Gate 3
- Final Fantasy 16
- Lies of P
- Sea of Stars
- Starfield
En İyi Dövüş Oyunu
- God of Rock
- Mortal Kombat 1
- Nickelodeon All-Star Brawl 2
- Pocket Bravery
- Street Fighter 6
En İyi Aile Oyunu
- Disney Illusion Island
- Party Animals
- Pikmin 4
- Sonic Superstars
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Spor/Yarış Oyunu
- EA Sports FC 24
- F1 23
- Forza Motorsport
- Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged
- The Crew Motofest
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
- Advanced Wars 1+" Re-Boot Camp
- Cities: Skylines 2
- Company of Heroes 3
- Fire Emblem Engage
- Pikmin 4
En İyi Multiplayer Oyun
- Baldur's Gate 3
- Diablo IV
- Party Animals
- Street Fighter 6
- Super Mario Bros. Wonder
En İyi Uyarlama (Film ve televizyon)
- Castlevania Nocturne
- Gran Tourismo
- The Last of Us
- The Super Mario Bros. The Movie
- Twisted Metal
En Çok Beklenen Oyun
- Final Fantasy VII Rebirth
- Hades II
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Star Wars Outlaws
- Tekken 8
En İyi Espor Oyunu
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- Leage of Legends
- PUBG Mobile
- Valorant
En İyi Espor Oyuncusu
- Lee “Faker” Sang-hyeok
- Mathieu “ZywOo” Herbaut
- Max “Demon1” Mazanov
- Paco “HyDra” Rusiewiez
- Park “Ruler” Jae-hyuk
- Phillip ”ImperialHal” Dosen
En İyi Espor Takımı
- Evil Geniuses
- Fnatic
- Gaimin
- JD Gaming
- Team Vitality
En İyi Espor Koçu
- Christine “potter” Chi
- Danny “zonic” Sorensen
- Jordan “Gunba” Graham
- Remy “XTQZZZ” Quoniam
- Yoon “Homme” Sung-young
En İyi Espor Etkinliği
- 2023 League of Legends Dünya Şampiyonası
- Blast.tv Paris Major 2023
- EVO 2023
- The International Dota 2 Championships 2023
- VALORANT Champions 2023