Aralık ayında gerçekleştirilecek The Game Awards'un adayları belli oldu. Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2, 8'er adaylıkla en çok adaylık alan oyunlar olmayı başarırken Starfield yalnızca bir adaylık alabildi.

Yılın en iyi oyunlarını belirleyen The Game Awards’un bu yılki ayağı, 7 Aralık 2023 Perşembe günü düzenlenecek. Ödüller için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün törende yarışacak adaylar resmen belli oldu.

Bu yıl birçok sevilen oyun adaylar arasına girmeyi başardı. Çıktığından beri gündemden düşmeyen Baldur’s Gate 3 ve yakın zamanda piyasaya sürülen Remedy Entertainment imzalı Alan Wake 2, 8’er adaylıkla kategorileri domine etti. Aynı şekilde Marvel’s Spider-Man 2 ve The Legend of Zelda: Tears of Kingdom da birçok kategoride aday gösterildi. Karışık yorumlar alan Starfield ise yalnızca bir adaylık aldı.

Oyunseverler, buradan ulaşabilecekleri The Game Awards sitesi üzerinden adaylar için oy verebilecek. Kazananlar, %90 jüri oyu, %10 halk oyu ile belirlenecek. Aşağıdan tüm kategorilerdeki adaylara göz atabilirsiniz.

The Game Awards 2023 adayları:

Yılın Oyunu

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi Oyun Yönetmenliği

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Anlatım

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

En İyi Sanat Yönetmenliği

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Müzik

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En İyi Ses Tasarımı

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

En İyi Performans

Ben Starr - Final Fantasy 16

Cameron Monaghan - Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba - Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd - Alan Wake 2

Neil Newbon - Baldur's Gate 3

Yuri Lowenthal - Marvel's Spider-Man 2

En Etkili Oyun

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

En İyi Devam Eden Oyun

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy 16

Fortnite

Genshin Impact

En İyi Bağımsız (Indie) Oyun

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

En İyi İlk Bağımsız Oyun (Yeni bir bağımsız stüdyonun ilk oyunu)

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

En İyi Mobil Oyun

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Honkai: Star Rail

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

En İyi Topluluk Desteği

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Destiny 2

Final Fantasy 16

No Man's Sky

En İyi VR/AR Oyunu

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon: Call of the Mountain

Resident Evil Village

Synapse

Erişilebilirlikte Yenilik

Diablo 4

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

En İyi Aksiyon Oyunu

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi RPG

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

En İyi Dövüş Oyunu

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

En İyi Aile Oyunu

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Spor/Yarış Oyunu

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motofest

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Advanced Wars 1+" Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

En İyi Multiplayer Oyun

Baldur's Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

En İyi Uyarlama (Film ve televizyon)

Castlevania Nocturne

Gran Tourismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. The Movie

Twisted Metal

En Çok Beklenen Oyun

Final Fantasy VII Rebirth

Hades II

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

En İyi Espor Oyunu

Counter-Strike 2

Dota 2

Leage of Legends

PUBG Mobile

Valorant

En İyi Espor Oyuncusu

Lee “Faker” Sang-hyeok

Mathieu “ZywOo” Herbaut

Max “Demon1” Mazanov

Paco “HyDra” Rusiewiez

Park “Ruler” Jae-hyuk

Phillip ”ImperialHal” Dosen

En İyi Espor Takımı

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin

JD Gaming

Team Vitality

En İyi Espor Koçu

Christine “potter” Chi

Danny “zonic” Sorensen

Jordan “Gunba” Graham

Remy “XTQZZZ” Quoniam

Yoon “Homme” Sung-young

En İyi Espor Etkinliği