2024'ün yılın oyunu ödülü yeni açıklanmışken hiç vakit kaybetmeden The Game Awards 2025 töreninin tarihi de açıklandı. Gelecek yılın en iyi oyunun açıklanacağı etkinlik için takviminizde şimdiden hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Bu yılki The Games Awards etkinliği geçtiğimiz gece gerçekleşti ve özellikle son yıllarda oyunseverleri pek de tatmin etmediği göz önüne alındığında bu yılki etkinliğin çok daha tatmin edici olduğu söylenebilir. Etkinlikle birlikte hem yılın en iyi oyunları ödüllerine kavuştu hem de The Witcher 4 gibi önümüzdeki yıllara damgasını vuracak bazı oyunlara ilk bakışımızı attık.

Peki gelecek yıl ne olacak? Şimdiden ön görmek zor ancak en azından The Game Awards 2025 için takvimlerimize şimdiden bir hatırlatıcı koyabiliriz. X üzerinden yapılan paylaşıma göre gelecek yıl The Game Awards töreni, 11 Aralık 2025 Perşembe akşamı oyunseverlere kucak açacak. Tabii gelecek yıl nasıl bir etkinlikle karşılaşacağımız konusunda konuşmak için henüz erken.

Bu yılki etkinliği kısaca hatırlatmak gerekirse; Black Myth: Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree gibi rakiplerini geride bırakmayı başaran Astro Bot, yılın oyunu ödülünün sahibi oldu. En iyi aksiyon oyunu Black Myth: Wukong olurken en iyi çok oyunculu oyun Helldivers 2 seçildi. En tartışmalı ödül ise yılın en iyi spor/yarış oyunu seçilen FC25 oldu.

Ödül töreni aynı zamanda birbirinden önemli duyurulara ev sahipliği yapmıştı. The Witcher 4'e ilk kez bakma şansı yakaladık. Ayrıca Mafia: The Old Country, Borderlands 4, Elden Ring Nightreign, REMATCH gibi bazı yapımlar da ilk kez resmi olarak gösterildi. The Game Awards 2024'te ödül kazanan tüm oyunlar ve tüm duyurular için aşağıdaki içeriklerimizi ziyaret edebilirsiniz.