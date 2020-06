The King’s Man Filminin Vizyon Tarihi ve Fragmanı Yayınlandı

20th Century Studios'un sevilen film serisi Kingsman'in başlama hikâyesini anlatacak olan yeni Kingsman filmi The King’s Man'in vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı. Gelin filmin detaylarına yakından bakalım.

20th Century Fox Studios'un ilk olarak 2014 yılında Matthew Vaughn'un yönetmeni olduğu Kingsman: The Secret Service filmiyle başlatıp 2017 yılında Kingsman: The Golden Circle filmiyle devam ettirdiği çok sevilen Kingsman serisine bir yenisi ekleniyor. The King’s Man ismiyle yeni gelecek olan film Kingsman serisinin başlangıç hikâyesini anlatacak ve ayrıca filmde yeni karakterler de yer alacak. Filmin hikâyesi ise tarihin en kötü diktatörlerinin toplanıp bir savaş çıkartmaya çalışması ve bu savaş sayesinde milyonlarca insanı öldürmeyi amaçlaması etrafında kuruluyor.

Rhys Ifans'ın 'Rasputin' rolünü üstleneceği The King’s Man aslında 2019 yılının Kasım ayında vizyona girecekti. Fakat Disney'in 20th Century Fox'u satın almasıyla beraber film 2020 Şubat'a ertelenmişti. Bu ertelenmenin ardından, dünyayı çok ağır bir şekilde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle The King’s Man bu sene tekrar ertelenmişti. Bir süredir yeni detayı ortaya çıkmayan filmin bugün nihayet tanıtım fragmanı yayınlandı.

The King’s Man'in fragmanı:

Bazı eleştirmenlerin izlenimlerine göre The King’s Man, 20th Century Fox Disney tarafından satın alınmadan önce çıkan Kingsman filmlerinden farklı bir havaya sahip. Daha 'Disney-vari' bir atmosfere sahip olan yeni Kingsman filmi The King’s Man, 18 Eylül tarihinde sadece sinemalarda vizyona girecek. The King’s Man filminin sadece sinemalarda yayınlanacak olması bazı eleştirmenler tarafından Hulu veya Disney+'a bağlı kalmamak açısından iyi olarak değerlendirilse de, koronavirüsün etkisini hâlâ yoğun olarak hissettirdiği bugünlerde filmi sadece sinemalarda yayınlamanın ne derecede mantıklı olabileceği tartışılıyor.

Özellikle Disney'in Artemis Fowl filminin çıkış tarihini birkaç kere erteledikten sonra tamamen Disney+ üzerinden yayınlamaya karar vermesi sonrasında The King’s Man'in sadece sinemalarda çıkacak olmasının, filmin kalitesiyle ve yüksek prodüksiyonuyla alakalı olabileceği de düşünülüyor. 18 Eylül tarihinde sadece sinemalarda yayınlanacak olan The King's Man'in oyuncu kadrosunda ise, Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Rhys Ifans, Tom Hollander, Daniel Bruhl, Gemma Arterton, Matthew Goode, ve Charles Dance gibi ünlü isimler bulunuyor.