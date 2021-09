HBO'nun bir süredir çalıştığı The Last of Us dizisinden ilk fotoğraf geldi. The Last of Us'ın geliştiricisi Naughty Dog tarafından paylaşılan fotoğraf, oyunun ikonik karakterleri Ellie ile Joel'ü gösteriyor.

Sony, 2013 yılında Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us isimli video oyununu PlayStation ekosistemi için piyasaya sürmüştü. Yayınlandığı dönem büyük ilgi gören ve pek çok kişinin açık ara favorisi haline gelen oyun, gerek oynanışı gerekse hikayesi ile milyonları kendisine bağlamayı başarmıştı. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Sony, 2020 yılında ise The Last of Us Part II'yi piyasaya sürdü. Serinin ikinci oyunu ise konusundaki cinsel tercihler nedeniyle bazı kesimlerce tepki gördü.

The Last of Us serisinin efsane haline gelmesi, çevrimiçi dizi ve film platformu HBO'yu harekete geçirdi. Bu yılın başlarında bir açıklama yapan şirket, The Last of Us efsanesinin bir dizi olarak kullanıcılarla buluşacağını resmen duyurdu. Şimdiyse Naughty Dog, yaklaşmakta olan bu diziyle ilgili en somut adımlardan bir tanesini attı. Şirket, The Last of Us dizisinden ilk fotoğrafı resmen paylaştı.

İşte The Last of Us'ın dizisinden gelen ilk görüntü

Naughty Dog'un yaptığı paylaşım, görünüş itibarıyla oldukça kafa karıştırıcı. Hatta yukarıdaki görüntüye ilk baktığınız an, bunun bir dizi değil, oyundaki bir sahneden alınmış olabileceğini düşünebilirsiniz. Haklısınız da... Ancak yukarıdaki görüntüyü dikkatle incelediğinizde, bunun oyundan alınmış bir animasyon olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

Diziden gelen fotoğraf, efsaneleşen oyun serisinin Ellie ve Joel isimli karakterlerini ortaya koyuyor. Bella Ramsey ile Pedro Pascal tarafından canlandırılan bu karakterler, 2013 yılında piyasaya sürülen ilk oyunda kendilerine hayran bırakmayı başarmışlardı. Ayrıca yukarıdaki görüntüler, ikilinin elbiselerinin ve kullandıkları çantaların bile oyunla büyük ölçüde benzer olduğunu ortaya koyuyor. Bu da HBO'nun The Last of Us için büyük bir özenle çalıştığının göstergesi. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamalarda dizi ile oyunun konusu arasında bazı farklılıklar olacağı ifade edilmişti. The Last of Us oyununda parçalanmış bir uçak yer almazken diziden böyle bir görüntü gelmesi, bu durumu da doğrular nitelikte.

Ellie ve Joel, oyunda böyle görünüyorlardı

The Last of Us dizisinin 2022 yılında HBO aboneleri ile buluşması planlanıyor...