Yıllardır PC'ye gelmesi beklenen The Last of Us Part 2 Remastered'in PC fiyatı nihayet açıklandı ve ön sipariş süreci başladı.

Sony'nin en büyük IP'lerinden biri olan The Last of Us'ın ikinci oyunu The Last of Us Part 2'nin bu yılın Nisan ayında Remastered versiyonuyla PC'ye geleceği açıklanmıştı. Bugün ise oyun ön siparişe açılmış durumda.

İlk oyunun Remastered versiyonunun PC'ye gelişinin ardından oyuncular ikinci oyunun da PC'ye gelmesi için meraklı bekleyişe koyulmuştu. Geçtiğimiz aylarda PC'ye geleceği açıklanan oyunun Steam ve Epic Games sayfaları açılsa da ön sipariş vermek mümkün değildi.

Steam'de 49,99$, Epic Games'te 1.249 TL

Bugün ise Sony nihayet ön sipariş sürecini başlattı. Steam'de fiyat 49,99$ olarak belirlenirken, Epic Games'te oyunu 1.249 TL'ye satın almak mümkün. Dolara vurduğumuzda bu rakam yaklaşık 35 dolar ediyor, bu da Steam'e kıyasla oyunu Epic Games üzerinden çok daha ucuza alabileceğinizi gösteriyor.

Sony geçtiğimiz günlerde The Last of Us dizisinin ikinci sezonunun Nisan ayında geleceğini duyurmuştu. Oyunun da aynı ayda gelecek olması ile birlikte Nisan ayı boyunca The Last of Us'a doyacağız gibi görünüyor.

Peki siz The Last of Us Part 2 Remastered'in PC fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.