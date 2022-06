Tolkien’in efsane fantastik kitap serisi ve daha sonrasında çekilen kült olmuş sinema filmleriyle The Lord of the Rings serisinin Amazon Prime Video’ya bir dizisi geleceğini öğrendiğimizde bütün hayranlar olarak çok heyecanlanmıştık. Şimdi, dizide orkların nasıl tasvir edildiğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı.

Ork ırkı, The Lord of the Rings serisinde çok önemli bir role sahip ancak Amazon Prime’ın yeni The Lord of the Rings dizisi The Rings of Power'ın yaratıcıları, ork’ları her zamankinden daha fazla sergilemeyi hedefliyorlar.

Amazon Prime Video üzerinde 2 Eylül 2022 tarihinde tüm dünyada vizyona girecek olan yeni The Lord of the Rings dizisi The Rings of Power’ın ork ırkına dair yeni görsellerimiz de tam bugün geldi! Gelin yeni LotR dizisindeki ork’lar nasıl beraber bir göz atalım.

TLotR: The Rings of Power orklarının ilk görüntüleri

Tolkien'in İlk Çağ’ının sonunda Orklar, Gazap Savaşı'nda neredeyse yok olma noktasına gelecek kadar yok edildi. The Rings of Power, İkinci Çağ’da geçeceğinden dizide orklarla Orta Dünya'ya dağılmış halde karşılaşacağız. Elf ve insan krallıklarını düzleştirmeye yardımcı olan dünyayı sarsan bir güç haline gelmeden binlerce yıl önce Orkların sayısı az, şansları düşü ve hayatta kalmak için savaşır durumdalar.

Ek olarak, dizide yapımcıların tasarımları çok hoşlarına giden dişi orklar da bulunmakta. Siz The Rings of Power’daki ork ırkı tasarımlarını nasıl buldunuz? Tahminlerinize yakın mı? Beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.