Son üçlemedeki açıkları kapatacağı söylenen ve Star Wars takipçilerinde merak uyandıran yeni Disney+ dizisi The Mandalorian, yeni bölümünü yayınlamaya hazırlanıyor.

Bu ay erişime açılan Disney+, sadece Disney yapımlarından oluşmasına rağmen oldukça geniş içeriğiyle oldukça övüldü. Bolca film ve dizi ile hayranlarını sevindiren Disney'in yeni yapımlardan biri ise The Mandalorian dizisi.

Disney, Lucasfilm'i aldığından beri Star Wars, hem bolca beğeni hem de bolca olumsuz eleştiri aldı. Senelerdir Star Wars icraatlerine devam eden Disney, ilk fragmanını 2019'un Ağustos ayında sunduğu dizinin ilk bölümünü 12 Kasım'da yayınladı.

Dizinin konusu ile hayranlarda "merak uyanıyor"

Entertainment Weekly'ye konuşan The Mandalorian'ın yaratıcısı Jon Favreau ve yönetmeni Dave Filoni, son üçlemede oluşan açıkların bu seriyle kapanacağını söyledi. Episode VI ile Episode VII arasındaki 30 yıllık süreci açıklığa kavuşturacak olan seri, "The First Order", yani ilk düzenin ortaya çıktığı dönemde geçecek. Dizinin ilgi çeken asıl konusu ise şöyle: Yeni Galaktik Cumhuriyet'in kontrol edemediği bir bölgede tek başına savaş veren The Mandalorian, Cara Dune ile karşılaşır. The Mandalorian bir kelle avcısının görevleri ile uğraşırken Cara, Yeni Galaktik Cumhuriyet'e bağlı bir askerdir.

Bölümler ne zaman çıkıyor?

Yapılan açıklamaya göre The Mandaolorian, Disney+ üzerinden her hafta bir bölüm olacak şekilde yayınlanacak. Dizinin her bölümünün çıkış tarihi şu şekilde:

1. Bölüm: Çıktı

2. Bölüm: Çıktı

3. Bölüm: 22 Kasım

4. Bölüm: 29 Kasım

5. Bölüm: 6 Aralık

6. Bölüm: 13 Aralık

7. Bölüm: 18 Aralık

8. Bölüm: 27 Aralık

27 Aralık'ta sezonun son bölümünü yayınlayacak olan dizinin 2. sezonunun çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor.