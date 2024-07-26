Gittikçe popülerleşen akıllı saatler, bir aksesuar olmanın ötesinde bize sağlığımızla ilgili bilgilerden iletişime kadar birçok özellik sunuyor. Peki çok sayıda modelin bulunduğu bu piyasada en çok satan akıllı saatler ve bileklikler hangileri?

Gelen aramaları yanıtlama, kalp ritmi takibi, uyku analizi, GPS ve hatta mobil ödeme bile yapabileceğiniz ve günümüzün en çok tercih edilen teknolojik aletlerinden biri olan akıllı saatlerin çok fazla modeli bulunuyor. Durum böyle olunca bu saatlerin geniş bir fiyat yelpazesi de oluyor. Hatta daha uygun fiyat seçenekleriyle akıllı bileklikler de sık tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Gelin birlikte Amazon’da en çok satılan akıllı saatlere ve akıllı bileklikere göz atalım. Eğer siz de bir akıllı saat ya da bileklik. arayışında iseniz kendinize uygun modeli bu içerikte bulabilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İşletim sistemi: Wear OS Powered by Samsung

Boyut (Ana Ekran): 1.5" (37.3mm)

İşlemci: 1.4GHz

Depolama: 16 GB

Sensörler: Akselerometre, Barometre, Biyoelektrik Empedans Analiz Sensörü

Bluetooth Versiyon: Bluetooth v5.3

Çözünürlük (Ana Ekran): 480 x 480 Super AMOLED

Hafıza (GB): 2

Kullanılabilir Depolama (GB): 7.1

Pil Kapasitesi (mAh, Tipik): 425

Kullanım Süresi: 40 Saate Kadar

Amazon’da en çok satılan saatler arasında ilk sırada Samsung Galaxy Watch 6 Classic yer alıyor. Galaxy Watch 6 Classic, 1.5 inç ana ekran boyutu, suya dayanaklılığı, egzersiz hareketlerinizi takip edebilme özellikleriyle Samsung’dan vazgeçemeyenlerin tercihi oluyor.

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Boyutlar: 46,94 x 38,88 x 10,94mm

Sensörler: Kalp atış hızı sensörü (kandaki oksijen sensörü ile), ivme ölçer

Pil: Normal kullanım süresi: 12 gün/ 289 mAh

Ekran: 1,83 inç LCD Ekran

Çözünürlük: 240×280 piksel

5 ATM su geçirmezlik

Bluetooth® 5.3

Uyumluluk: Android 6.0 veya iOS 12.0 ve üzeri sürümlerin yüklü olduğu akıllı telefonları destekler

Listemizin ikinci sırasında yer alan Xiaomi Redmi Watch 3 Active, SpO2 ve kalp atış hızı izleme gibi sağlık özellikleri ile donatılmış olup kapsamlı uyku takibi de sağlıyor. Bununla birlikte 100'den fazla spor modu sayesinde, her türlü fiziksel aktiviteyi takip edebilir ve analiz edebilirsiniz. 12 güne kadar uzun pil ömrü olan saati şarj endişesi olmadan uzun süre kullanabilirsiniz.

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Boyut: 43,2 × 36,3 × 9,9 mm

Ekran: 1.82 inç AMOLED/ 480 × 408 pixel, 347 PPI

Sensörler: 9 eksenli IMU sensörü (İvmeölçer sensörü, Jiroskop sensörü, Manyetometre sensörü), Optik nabız sensörü, Ortam ışığı sensörü

Sistem Gereksinimleri: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri

5 ATM suya dayanıklılık

Bağlantı: 2,4 GHz

Huawei Watch Fit 3, 1.82 inç AMOLED ekranı, yüksek parlaklık seviyesi ve uzun pil ömrü ile öne çıkıyor. Sağlık ve fitness takibi için kapsamlı özellikler sunan bu akıllı saat, TruSeen™ 5.5 nabız izleme ve TruSleep™ 4.0 uyku takibi sistemine de sahip.

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Boyut: 43.45 × 24.54 × 8.99 mm

Ekran: 1.47 inç AMOLED/ 194 × 368 piksel

Sensörler: 6 eksenli sensörler (ivmeölçer, jiroskop ve pusula), Optik kalp atış hızı sensörü

Su Dayanıklılık Seviyesi: 5 ATM

Şarj: 5V/1A

İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken HUAWEI Band 8, 1.47 inç AMOLED ekrana sahip. Saat, TruSleep 3.0 ile uyku takibi, TruSeen 5.0 ile kalp atış hızı ve SpO2 izleme, 100'den fazla spor modu ve gelişmiş hızlı şarj özelliği sunuyor. Android ve iOS ile uyumlu olan ürün, 14 güne kadar pil ömrü ve çeşitli sağlık, spor, yaşam asistanı özelliklerine de sahip. Huawei Band 8, hem şık hem spor olmak istiyorsanız ve uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız sizin için ideal bir seçenek olabilir.

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İşletim Sistemi: watchOS 10

Kontroller: Dokunsal geri bildirim özelliğine sahip Digital Crown, Yan düğme, Çift dokunuş hareketi, Aygıtta işleme özelliğiyle Siri

64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S9 SiP

4 çekirdekli Neural Engine

64 GB kapasite

Sensörler: Elektriksel kalp sensörü, Üçüncü nesil optik kalp sensörü, Sıcaklık algılama, Pusula, Hep açık altimetre, Yüksek g ivme ölçeri, Yüksek dinamik aralıklı jiroskop, Ortam ışığı sensörü

Sağlık: EKG uygulaması, Döngü İzleme, İlaçlar uygulaması, Farkındalık uygulaması, Gürültü uygulaması, Uyku evrelerini içeren Uyku uygulaması

Güç ve Pil Ömrü: Tüm gün süren pil ömrü, normal kullanımda 18 saate kadar

En çok tercih edilen saatler arasında Apple olmazsa olmazdı. Listemizin son ürünü olan Apple Watch Series 9, Apple'ın en yeni akıllı saati. 45mm ve 41mm boyut seçenekleri sunan bu model, yeni çift çekirdekli S9 SiP çip ile güçlendirilmiş. Bu model Apple’dan vazgeçmem diyenlerin bakması gereken saatler arasında yerini alıyor.

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