Sanal gerçeklik, günümüzün en heyecan verici yeniliklerinden biri olarak hızla popülerlik kazanıyor. Siz de bu teknoloji sayesinde fiziksel dünyadan bağımsız, interaktif dünyalara adım atabilirsiniz.

Sanal gerçeklik gözlükleri ya da diğer adıyla VR gözlükler, özellikle son yıllarda gelişimini merakla takip ettiğimiz teknolojik ürünlerden. Bu cihazlar, oyunlardan eğitime, sağlıktan sanata kadar birçok farklı alanda kullanılıyor.

Her ne kadar her geçen gün gelişen bir teknoloji olsa da özellikle ülkemizde henüz çok yaygın değil ve yurt dışında satışta olan farklı markaların çeşitli ürünleri ülkemizde yok. Biz de sizler için Türkiye'de satışta olan ve VR gözlük alma düşünceniz varsa göz atabileceğiniz seçenekleri listeledik.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sanal gerçeklik gözlükleri:

4128x2208 toplam görüntü çözünürlüğü

6000 mAh pil kapasitelidir. Sıcaklık kontrolü yaparak bataryayı korur, uzun saatler boyunca kullanım sunar.

128 GB depolama hafızası

Renkli geçiş özelliğiyle fark yaratır. Bu özellik, gözlüğü çıkarmanıza gerek kalmadan gerçek dünyayı görmenizi sağlar.

3D ses desteğiyle görüntü ile sesi senkronize biçimde aktarır. Deneyimi güçlendiren 3D ses teknolojisi sayesinde deneyimi gerçekçi kılar.

Çok sayıda gelişmiş sensör içerir. Bu sensörler baş takibi, el takibi, 12 adet takip ve eksen kamerasıdır.

Qualcomm Kryo işlemci

İvme ölçer ve jiroskop sensörleri

120 Hz ekran yenileme hızı

Android 12 işletim sistemiyle birlikte Adreno 12 grafik işlemcisine sahiptir.

Sanal ortamda gerçekçi deneyimler yaratan Meta Quest 3, modern tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Meta Quest 3 Sanal Gerçeklik Gözlüğü, hareket takibi yapan sensörleriyle sizi gerçeğe yakın bir deneyime yaklaştırıyor. Cihaz, 8 adet işlemciyle çalışıyor. Modelin işlemcisi Qualcomm Kryo. Meta Quest 3 VR Gözlük, 128 GB kapasite ile birçok oyunu ve medyayı da saklıyor.

Kullanıcı yorumları:

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Üstün Konfor ve Şık Tasarım

Dönüştürücü Karma Gerçeklik Deneyimi

Doğal Avatar İfadeleri: Meta Avatarlar sayesinde doğal yüz ifadelerinizi VR'a aktarabilir.

Meta Quest Touch Pro kontrolleri

Yeni Nesil Optik Deneyimi: Artırılmış piksel yoğunluğu

256 GB depolama

12 GB RAM

10 gelişmiş VR/MR sensör

Meta Quest Pro VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü, sanal gerçeklik deneyimlerinizi en üst seviyeye taşımak için tasarlanmış gelişmiş bir cihaz. 256 GB depolama kapasitesiyle geniş bir oyun ve uygulama kütüphanesini barındırabilir. Kablosuz özelliği sayesinde hareket özgürlüğü sunarken, yüksek çözünürlüklü ekranı ve hassas hareket sensörleri ile gerçekçi ve sürükleyici bir deneyim sağlar.

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360 derece görüş

Çarpıcı görseller: Özel OLED ekranı ve 120 fps'lik akıcı görseller

3D ses: Her yerden gelen seslerin yönünü ve mesafesini doğru bir şekilde algılayabilmenizi sağlayan teknoloji

Dahili mikrofon

Hassas takip

DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazı

PS VR hedef kontrol cihazı

Sony PS VR2, PlayStation 5 ile uyumlu olan gelişmiş bir sanal gerçeklik gözlüğü. PS VR2, yüksek çözünürlüklü OLED ekranı ve 4K HDR desteğiyle gerçekçi görseller sunuyor. Cihazın özellikleri bununla da bitmiyor. Gelişmiş göz takibi, haptic geri bildirim ve adaptif tetikleyiciler gibi özelliklerle daha sürükleyici ve etkileşimli bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca, geniş oyun kütüphanesi ve Sony'nin güçlü oyun ekosistemi ile sanal gerçeklik deneyimlerinizi bir üst seviyeye taşıyor diyebiliriz.

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101 derece görüş açısı

İvme ölçer sensörü, jiroskop sensörü, yakınlık sensörü olmak üzere 3 adet sensör

Samsung Gear VR ayarlanabilir lens mesafesine sahiptir.

Samsung Gear VR Oculus sabit gözbebeği mesafesi bulunur.

Samsung Gear VR gözlük telefonlar ile kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

PC sanal gerçeklik gözlüğü hareket takibi ile hareketlerin izlenmesini sağlar.

Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü, 345 gram ağırlığa sahiptir.

USB bağlantı tipini bulundurur. USB Micro B ile bağlantı sağlanır.

Samsung Gear VR, sanal gerçeklik deneyimini mobil cihazlara taşıyan yenilikçi bir gözlük. Oculus desteği ile yüksek kaliteli görsel deneyim sunan bu cihaz, 101 derece geniş görüş açısına sahip asferik lensler ile donatılmış.

Kullanıcı yorumları:

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