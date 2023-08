The New York Times, internet sitesindeki içerikler ile yapay zekâ sistemlerinin eğitilmesini yasakladı.

ChatGPT ve Dall-E gibi üretken yapay zekâlar ve çok daha fazla dil modeli, internetteki sınırsız içeriklerden faydalanarak geliştiriliyor. Akla gelen her makale, her haber metni, her sosyal medya paylaşımı bu modellere sunuluyor, bu sayede eğitilerek bir insan gibi cevap verme yetisi kazanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk yönetimindeki Twitter, yapay zekâların eğitilmesinin önüne geçmek için her kullanıcıya günlük Tweet görüntüleme sınırı getirmişti. Şimdi de dünyanın en köklü ve büyük yayıncılarından The New York Times, Hizmet Koşulları’nda önemli bir güncelleme yaptı.

The New York Times, kendi makaleleriyle yapay zekânın eğitilmesini istemiyor

The New York Times, 3 Ağustos günü Hizmet Koşulları’nı güncelleyerek içeriklerindeki metinlerin, fotoğrafların, görsellerin, seslerin ve videoların “bir makine öğrenimi veya yapay zekâ sistemi eğitimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yazılım programının geliştirilmesinde” kullanılmasını yasakladı.

Bu güncellemeyle birlikte aslında yalnızca yapay zekâ sistemlerinin değil, internet sitelerinden içerik çeken botların da kullanımı yasaklandı.

OpenAI, internet sitesi sahiplerine bu konuda esneklik sunmaya başlamıştı:

Pek çok platformdan benzer şikâyetler alan OpenAI, yapay zekâ eğitiminde internet sitelerinin sahiplerine bir esneklik sunmuştu. Platform sahipleri, artık GPT dil modelinin geliştirilmesi için kullanılan GPTBot arama robotunun engellenebileceğini duyurmuştu.