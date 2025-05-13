Uzun zamandır merakla beklenen, Fallen Tree Games Ltd'in geliştirdiği Kwalee'nin ise yayıncılığını üstlendiği yeni polis simülatörü The Precinct, 13 Mayıs itibarıyla piyasaya sürülmüş durumda.
Polis simülatörü denince türde pek fazla çeşitlilik olmasa da The Precinct, türün var olan oyunlarından da sıyrılan farklı bir dinamiğe sahip. Üstten görünümlü oynanış yapısı sunan The Precinct, bir polisin suç dünyasında yaşadıklarını oynama imkânı tanıyor.
The Precinct fragmanı
The Precinct konusu
Memur Nick Cordell Jr olarak oynadığınız oyunda akademiden yeni mezun çaylak bir devriye polisi olarak Averno şehir sakinlerini savunmak için ön safta yer alıyorsunuz.
Şehir nüfusunu korurken ve görev sırasında ölen babanın cinayetinin gizemini çözerken heyecanlı araba takipleri, dinmek bilmeyen suçlar ve 1980'ler noir atmosferi sizleri bekliyor.
The Precinct ekran görüntüleri
The Precinct fiyatı
The Precinct, 13 Mayıs itibarıyla PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülmüş durumda.
|Platform
|Fiyat
|Steam (PC)
|14.99$
|Epic Games (PC)
|356,15 TL
|PlayStation Store (PS5)
|1.049 TL
|Xbox Store (Xbox Series S/X)
|56,25 TL
The Precinct sistem gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-bit
|Windows 10 64-bit
|İşlemci
|Intel Core i5-7600K
AMD Ryzen 3 1200
|Intel Core i5-10400F
AMD Ryzen 5 5600X
|RAM
|8 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|NVIDIA GeForce GTX 660Ti
AMD Radeon R7 370
|NVIDIA GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX 6600 XT
|Depolama
|8 GB kullanılabilir alan
|8 GB kullanılabilir alan