Merakla Beklenen Polis Simülasyonu The Precinct Çıktı: İşte Türkiye Fiyatı, Sistem Gereksinimleri ve Bilmeniz Gereken Her Şey!

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Uzun zamandır en çok beklenen oyunlar listesinde tepelere oynayan The Precinct piyasaya sürüldü. Oyuna dair bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Uzun zamandır merakla beklenen, Fallen Tree Games Ltd'in geliştirdiği Kwalee'nin ise yayıncılığını üstlendiği yeni polis simülatörü The Precinct, 13 Mayıs itibarıyla piyasaya sürülmüş durumda.

Polis simülatörü denince türde pek fazla çeşitlilik olmasa da The Precinct, türün var olan oyunlarından da sıyrılan farklı bir dinamiğe sahip. Üstten görünümlü oynanış yapısı sunan The Precinct, bir polisin suç dünyasında yaşadıklarını oynama imkânı tanıyor.

The Precinct fragmanı

The Precinct konusu

Memur Nick Cordell Jr olarak oynadığınız oyunda akademiden yeni mezun çaylak bir devriye polisi olarak Averno şehir sakinlerini savunmak için ön safta yer alıyorsunuz.

Şehir nüfusunu korurken ve görev sırasında ölen babanın cinayetinin gizemini çözerken heyecanlı araba takipleri, dinmek bilmeyen suçlar ve 1980'ler noir atmosferi sizleri bekliyor.

The Precinct ekran görüntüleri

The Precinct fiyatı

The Precinct, 13 Mayıs itibarıyla PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülmüş durumda.

Platform Fiyat
Steam (PC) 14.99$
Epic Games (PC) 356,15 TL
PlayStation Store (PS5) 1.049 TL
Xbox Store (Xbox Series S/X) 56,25 TL

The Precinct sistem gereksinimleri

  Minimum Önerilen
İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit
İşlemci Intel Core i5-7600K
AMD Ryzen 3 1200		 Intel Core i5-10400F
AMD Ryzen 5 5600X
RAM 8 GB 16 GB
Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 660Ti
AMD Radeon R7 370		 NVIDIA GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX 6600 XT
Depolama 8 GB kullanılabilir alan 8 GB kullanılabilir alan

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