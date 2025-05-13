Uzun zamandır en çok beklenen oyunlar listesinde tepelere oynayan The Precinct piyasaya sürüldü. Oyuna dair bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Uzun zamandır merakla beklenen, Fallen Tree Games Ltd'in geliştirdiği Kwalee'nin ise yayıncılığını üstlendiği yeni polis simülatörü The Precinct, 13 Mayıs itibarıyla piyasaya sürülmüş durumda.

Polis simülatörü denince türde pek fazla çeşitlilik olmasa da The Precinct, türün var olan oyunlarından da sıyrılan farklı bir dinamiğe sahip. Üstten görünümlü oynanış yapısı sunan The Precinct, bir polisin suç dünyasında yaşadıklarını oynama imkânı tanıyor.

The Precinct fragmanı

The Precinct konusu

Memur Nick Cordell Jr olarak oynadığınız oyunda akademiden yeni mezun çaylak bir devriye polisi olarak Averno şehir sakinlerini savunmak için ön safta yer alıyorsunuz.

Şehir nüfusunu korurken ve görev sırasında ölen babanın cinayetinin gizemini çözerken heyecanlı araba takipleri, dinmek bilmeyen suçlar ve 1980'ler noir atmosferi sizleri bekliyor.

The Precinct ekran görüntüleri

The Precinct fiyatı

The Precinct, 13 Mayıs itibarıyla PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X için piyasaya sürülmüş durumda.

Platform Fiyat Steam (PC) 14.99$ Epic Games (PC) 356,15 TL PlayStation Store (PS5) 1.049 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 56,25 TL

The Precinct sistem gereksinimleri