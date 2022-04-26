The Sims, Rusya'nın Sahte Suikast Planlarını Ortaya Çıkardı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelttiği 'suikast' iddialarının tamamen kurmaca olduğu anlaşıldı. Sahte suikast, The Sims 3 sayesinde ortaya çıktı.

Dün Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından birkaç tuhaf fotoğraf paylaşılmış; güvenlik görevlilerinin Moskova’da bir Rus televizyon sunucusu olan Kremlin destekçisi Vladimir Solovyov’u öldürmeyi planlayan altı neo-Nazi'yi tutukladığı bildirilmişti. Dahası, Rus federal polisi; el yapımı bir patlayıcı cihaz, Molotof kokteyli tipinde sekiz doğaçlama yangın çıkarıcı cihaz, altı PM tabanca, bir biçilmiş av tüfeği, bir RGD-5 bombası, çeşitli kalibrelerde binden fazla kartuş, uyuşturucu madde ve Ukrayna pasaportlarına ek olarak “milliyetçi edebiyat ve gereçler” ele geçirdiklerini iddia etmişti.

Konuya dair yapılan açıklamada Federal Güvenlik Servisi, bombalı araçla öldürme suikastinin Ukrayna güvenlik servisleriyle bağlantısı olduğunu belirtmişti. Ancak bugün ortaya çıkan planlar, her şeyin Ruslar tarafından planlanan bir düzmece olabileceğini gösterdi.

Ruslar, kendi kurguladıkları sahte suikast planı için Ukrayna'yı suçladı

Yaşananların ışığında şimdi de Rusya’daki güvenlik görevleri, sahte bir suikast girişimi düzenlemekle suçlanıyor. Rusya’nın sözde suikast planlarını ele veren şey ise, görevlilerin suçluları yakaladığı anlarda çekildiği iddia edilen ve basında da bu şekilde lanse edilen görüntüler oldu.

Buna göre paylaşılan görüntüler gerçek bir baskından değil, aksine tamamen kurgulanmış bir baskına aitti. Rusların planını ele veren şey ise fotoğraflardan birinde gözüken efsane simülasyon oyunu The Sims 3’e ait üç adet kopya oldu. Görünüşe göre bu hata, yetkililerin sahte suikast girişimini kurgularken ‘Three Sims’ terimini the Sims 3 ile karıştırmasından kaynaklanıyordu. Anlaşılan o ki Rus yetkililer, tüm dünyayı etkisi altına alan oyun serisinden bir haber bir şekilde yaşıyor.

Olayı açıklığa kavuşturmaya çalışan bir Twitter kullanıcısı ise “En tepeden biri büyük olasılıkla "üç SIM kartı" yazdı ve birtakım ‘dahiler’ de itaat etti,” ifadelerini kullanıyor. Üstelik son yıllarda Rus İstihbarat ve Askeri operasyonlarına odaklanan bir araştırma grubu olan Bellingact'ın kurucusu Elion Higgins de bu fikre katılıyor gibi duruyor. Higgs, "Bunun gerçekten 3 SIM alması söylenen aptal bir FSB memuru olduğuna inanıyorum" şeklinde kaydediyor.