Electronic Arts, The Sims'in 25. yılı şerefine birçok etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Bu kapsamda The Sims 4'e tamamen ücretsiz devasa bir güncelleme geleceği de açıklandı.

Dünyanın en çok sevilen yaşam simülasyonu oyunları olarak nitelendirebileceğimiz The Sims serisi, şubat ayında 25 yaşına girecek. Electronic Arts da birçok ikonik unsuru oyun dünyasına kazandıran serinin bu dönüm noktasını kutlamak için oyuncuları çok sevindirecek bir şeyle karşımıza çıkacak.

EA, serinin 25. yaşına özel The Sims 4’te birçok etkinlik ve aktivite düzenleyecek. Kullanıcılar, bedava güncelleme, sınırlı süreli etkinlikler, DLC’ler ve dahasına ulaşabilecek.

70’den fazla yeni ögeyi oyuna ekleyecek bedava güncelleme geliyor

The Sims, 25 yaşına tam olarak 4 Şubat 2025 tarihinde girecek. İşte tam o tarihte de The Sims 4 için bedava bir güncelleme yayımlanacak. Bu devasa güncelleme, Sim oluşturmadan Yapı moduna kadar oyunun birçok kısmına 70’den fazla ücretsiz yeni öge getirecek.

Yepyeni kıyafatler, aksesuarlar, saçlar, mobilyalar, pencereler, kapılar, odalar ve çok daha fazlasının güncellemeyle birlikte oyunseverlere sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

Bunun dışında 4 Şubat günü “Blast from the Past” isimli sınırlı süreli bir etkinlik de düzenlenecek. Bu etkinlikte, kullanıcılara toplam 4 hafta sürecek yarışmalar sunulacak. Bu süreçte şişme sandalyeler gibi 2000’lerden ikonik Sims eşyalarının kilidini açmaya çalışacaklar. Ayrıca EA, aynı gün birçok özel konuk içerecek 25 saatlik bir The Sims canlı yayını da yapacak.

Sadece bunlar da değil. Açıklamalara göre yakın zamanda çıkan MySims: Cozy Bundle paketi de 18 Mart günü PC’ye gelecek. Şimdiye kada Nintendo Switch için sunulan bu paket, ikonik yan oyunlar MySims ve MySims Kingdom’ı içeriyordu. Paketin Steam veya Epic Games üzerinden ön siparişe açıldığını belirtelim. Steam fiyatı 39,99 dolarken Epic’te ise 1.499,99 TL’ye satılıyor.