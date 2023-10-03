Las Vegas'ta açılışı gerçekleştirilen The Sphere isimli, dünyanın en büyük küresel yapısı ve en büyük LED ekranına sahip olan eğlence merkezi, Türk sanatçı Refik Anadol'un eserlerine ev sahipliği yaptı. Sanatçının eserleri, küre şeklindeki tesisin devasa LED ekranında gösterildi.

ABD, birkaç gündür "The Sphere" ismi verilen ve açılışı da geçtiğimiz gün yapılan yeni eğlence merkezini konuşuyor. Las Vegas'ta bulunan merkez, en çok da tasarımı ile gündem olmuştu. 2.3 milyar dolar harcanarak inşa edilen eğlence merkezinin dışı, devasa bir LED ekranla kaplı.

The Sphere'in içerisinde ise yüksek çözünürlüklü bir LED ekran daha var ve örneğin bir konser sırasında, 8.800 seyircinin bir şeyler izlemesine imkân tanıyor:

The Sphere'in açılışı, ABD'de son dönemlerin en büyük etkinliklerinden bir tanesiydi. U2 gibi ünlü şarkıcıların konser verdiği etkinliklere yıldız oyuncular, yapımcılar ve ABD'de bilinen diğer isimler katıldı.

The Sphere'in iç ekranı, dünyanın en büyük birleşik LED ekranı olarak lanse ediliyor. Bu küresel yapı, aynı zamanda da sanatçıların eserleri için kullanabileceği tuval görevi görüyor:

Tabii ki dünyanın en büyük ve ses getiren reklamcılık işlerini de bu ekran üzerinde göreceğiz.

Ancak tüm bunlarla birlikte The Sphere, bir de Türk isme ev sahipliği yaptı. O isim, bugüne dek yaptığı çalışmalarla gündemde kendine yer bulmayı başaran tasarımcı Refik Anadol'du:

Anadol'un eserleri, The Sphere'in dış yüzeyindeki ekrana yansıtıldı:

Refik Anadol, "Makine Halüsinasyonları" olarak isimlendirdiği proje kapsamında Hubble Teleskopundan elde edilen bir diziyi görüntü ile ABD'deki millî parkların 400 milyon adet görüntüsünü harmanladı. Ayrıca Las Vegas'ın rüzgârları da tasvir edildi. Tüm bunlar yapay zekâ ile harmanlanarak, yukarıdaki görüntülerin oluşması sağlandı.

Refik Anadol, X'te yaptığı açıklamada The Sphere'in açılışında yer almaktan gurur duyduğunu söyledi. Türk sanatçının böyle bir organizasyon bir parçası olması, aslında hepimizi gururlandırdı...

The Sphere ile ilgili daha detaylı bilgi ve bunun Türkiye'ye uyarlaması için:

Ayrıca Refik Anadol ile gerçekleştirdiğimiz podcast'i de aşağıdan dinleyebilirsiniz: