  • The Walking Dead'i Skybound Games Tamamlayacak

The Walking Dead'in Son İki Bölümü Skybound Games Tarafından Çıkarılacak

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The Walking Dead'in Son İki Bölümü Skybound Games Tarafından Çıkarılacak
Skybound Games ve Telltale Games, The Walking Dead: The Final Season'ın son bölümlerinin çıkarılması konusunda anlaşmaya vardı.

Telltale Games geçtiğimiz haftalarda iflasını açıklayarak oyunlarının sevenlerini hayli üzmüştü. Akıllara gelen ilk soru ise The Walking Dead:The Final Season'un akıbetinin ne olacağıydı. Çıkan ilk haberler, oyun serisinin tamamlanmayacağı yönündeydi ancak sonrasında açıklama yapan Telltale Games, oyunun tamamlanması için bazı alternatif yapımcılarla görüşmeler yürüttüklerin söylemişti.

Gelen bu son açıklamadan sonra oyunu kimin tamamlayacağı merak konusuydu ve cevap nihayet geldi. The Walking Dead serisinin çizgi romanlarının yaratıcısı olan Robert Kirkman'ın şirketi Skybound Games, paylaştığı bir tweet ile serinin tamamlanması için Telltale Games ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. 

'Telltale Games ile The Walking Dead: The Final Season'ı Skybound'un devam ettirmesini sağlayacak bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız! Hadi Clem'in hikayesini toparlayalım. Detaylar yakında.'

Aynı zamanda Skybound'un hikayeyi başarılı şekilde tamamlayabilmek ve oyunun hayranlarının eksiklik hissetmemesini sağlamak için Telltale Games ekibiyle çalışacağı da gelen bilgiler arasında.
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Kaynak : https://www.pcgamer.com/the-walking-dead-the-final-season-will-be-finished-by-skybound-games/
Etiketler: the walking dead, the walking dead final season, skybound games
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