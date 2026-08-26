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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Duyuruldu! Efsane Oyun Günümüze Uyarlanıyor [Video]

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The Witcher 3: Wild Hunt'ın günümüz grafikleri ve oynanış mekanikleriyle donatılan remastered versiyonu duyuruldu.

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered Duyuruldu! Efsane Oyun Günümüze Uyarlanıyor [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2015 yılında piyasaya sürülen CD Projekt imzalı The Witcher 3: Wild Hunt, dünyada en çok sevilen oyunlardan biri olmayı başarmıştı. Öyle ki oyunun harika hikâye modu, onu tarihin en iyi hikâyeli oyunlarından biri de yapmıştı. Şimdi ise Gamescom kapsamında The Witcher 3 ile alakalı oyuncuları sevinçten havaya uçuracak bir gelişme yaşandı.

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CD Projekt Red, ikonik oyunun günümüze uyarlanan versiyonu olacak The Witcher 3: Wild Hunt Remastered’ı resmen duyurdu. Bu yeni remaster sürüm ile 11 yaşındaki oyunu çok daha gelişmiş bir şekilde deneyimlemek mümkün olacak.

The Witcher 3 sahipleri tamamen ücretsiz erişebilecek

Bir diğer harika haber ise The Witcher 3: Wild Hunt’ın remastered versiyonuna orijinal oyuna sahip olam tüm oyuncuların ücretsiz bir şekilde erişebilecek olması. Yani hâlihazırda Witcher 3’ünüz varsa bedavaya yenilenen versiyonunu oynayabileceksiniz.

Yayınlanan fragmana göre Remastered sürümü, orijinal oyunda en çok eleştirilen noktaların başında gelen dövüş sistemini baştan tasarlıyor. Oynanış tarafındaki yenilikler kapsamında düşmanlar "geliştirilmiş davranışlar” ile yeniden yapılandırılırken, oyuna yepyeni bitirici vuruş animasyonları eklenecek. Dövüş disiplininin yanı sıra Geralt’ın harita üzerindeki hareket yetenekleri de geliştirildi; artık karakterin çitlerin üzerinden atlaması ve merdivenleri hızlıca tırmanması mümkün olacak.

Ayrıca oyunda zaman zaman kontrolü zorlaşan binek sürüş mekanikleri güncellenerek, Geralt’ın at sırtındayken ağaçlardan kaçınmak için sağa ve sola yatabilmesi sağlanacak. Görsel tarafta daha renkli bir grafik paleti ve yeni bir fotoğraf modu sunulacak. Bunun yanı sıra oyundaki yetenek ağacı ve envanter/eşya yönetimi sistemi baştan sona yenilendi. Oyuncuların uzun süredir beklediği bir özellik sayesinde bir zırh setinin istatistikleri kullanılırken görsel görünüm için tamamen farklı bir zırh seti seçilebilecek.

Sevindirici bir haber daha var. Ana oyuna sahip olan tüm oyuncular, oyunun büyük övgü toplayan Hearts of Stone ve Blood and Wine DLC'lerine hiçbir ekstra ücret ödemeden erişebilecek. The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, 29 Eylül 2027 tarihinde piyasaya sürülecek.

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