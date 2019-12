The Witcher 3, Netflix Dizisiyle Birlikte Yükselişe Geçti

The Witcher romanından uyarlanan 3 oyunluk The Witcher serisinden sonra seriye ait bir de dizi çıkarıldı. Dizinin Netflix'te yayınlanmasıyla birlikte The Witcher hayranları, The Witcher 3: Wild Hunt'a tekrar akın ederek oyunun oynanma sayısını bir anda yükseltti.

İlk oyunu 2007'de çıkan, üçüncü ve son oyunu ise 2015 yılında oyuncuların beğenisine sunulan The Witcher serisi, azımsanamayacak bir hayran kitlesine sahip. Aslında aynı adı taşıyan, 1992 yılında yayınlanan ve Andrzej Sapkowsk tarafından yazılan romandan uyarlanmış olan oyun serisi, en az romanı kadar sevildi. The Witcher'ın uyarlanmış olduğu tek form video oyunu değil. Geçtiğimiz günlerde, 20 Aralık'ta aynı zamanda seriden uyarlanmış bir dizi yayınlandı. Netlix'te yayınlanan The Witcher dizisi, kısa sürede hem The Witcher oyun serisinin hayranları hem de seriye yabancı kitle tarafından büyük ilgi gördü. Oyun, yıllardır ilk kez bu kadar oynandı: Oyunun sahip olduğu popülerlik, dizinin izlenmesine nasıl etki ettiyse aynı şekilde dizinin gördüğü ilgi de oyuna tekrar yansıdı. IGN'nin de doğruladığı bilgiye göre pazartesi sabahından itibaren The Witcher 3: Wild Hunt oyununu oynayanların Steam Charts'ta görünen sayısı neredeyse 50 bin'i buldu. 2016'da piyasaya sürülen Blood and Wine DLC'sinden beri oyunu oynayan bu kadar fazla kişi olmamıştı. Geçtiğimiz 6 ayda oyunu oynayanların ortalama sayısı 13 bin kadardı. San Diego Comic-Con'da serinin ipuçlarının verilmesinden sonra bu sayı 18 bin'e ulaşmıştı. Dizinin çıkmasıyla birlikte oyuna ilgileri tekrar yeşeren hayranlar, oyunu tekrar oynamak için Steam'e akın etti. İLGİLİ HABER The Witcher, Netflix'in IMDb Puanı En Yüksek Dizisi Oldu Dizinin Geralt'ı Henry Cavill, rolüne alışmakta fazla zorluk çekmedi: Dizi, Lauren Schmidt Hissrich tarafından uyarlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Henry Cavill, Freya Allan ve Anya Chalotra sırasıyla Geralt, Ciri ve Yennefer'i canlandırdı. IGN'ye konuşan Henry Cavill, The Witcher kitaplarının büyük bir hayranı olduğunu ve The Witcher 3: Wild Hunt oyununu defalarca oynadığını belirtti. Oyuncuya göre Geralt'ı canlandırmak, oyunda karakteri kontrol etmekten pek de farklı değil, sadece oynayış formu biraz değişik.

