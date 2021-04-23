Bir süredir gündemde olan Thodex borsası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kolluk kuvvetleri, sabah saatlerinde bir şafak operasyonu gerçekleştirerek, İstanbul merkezli 8 ilde baskınlar gerçekleştirdi. Bu baskınlar sırasında Thodex ile ilişkili olduğu düşünülen 62 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, birkaç gündür gündemi meşgul eden Thodex isimli kripto para borsası ile ilgili geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli operasyon 8 ile yayılırken; operasyonun amacı, Thodex şüphelisi 78 kişinin yakalanmasıydı. Operasyon kapsamında yakalanan kişi sayısı ise 62 olarak açıklandı.

Sabah 06:00 sularında gerçekleştirilen operasyon, büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yakalanan kişilere gözaltı işlemleri uygulanırken, bu kişilerin sorgulama süreçleri devam ediyor. Ancak Thodex kurucusu olan ve CEO'luk görevini sürdüren Faruk Fatih Özer’in Türkiye'den çıkış yaptığını ve henüz yakalanamadığını da söylemek gerekiyor.

Neler yaşanmıştı?

Thodex isimli kripto para borsası, kullanıcıların bildirimleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu. İddialara göre bu borsa, kullanıcılara para çekme ve transfer işlemlerinde zorluklar çıkarıyordu. Ayrıca bir süredir de sağlıklı dönüşler alınamıyor, şirketin merkezine giden vatandaşlar kimseyi bulamıyordu. Borsa kullanıcıları bu meseleyi Twitter'da konuşmaya devam ederken, tedirginlik yaratan bir gelişme yaşandı. Faruk Fatih Özer, yüz binlerce kullanıcıya herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medya hesaplarını kapatıp, Türkiye'den gitti.

Türkiye'nin gündemini oturan bu olay, kolluk kuvvetleri tarafından da takibe alındı. Thodex'in merkezinin bulunduğu ofise baskın düzenleyen polisler, Thodex ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü bilgisayarlara el koydular. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili harekete geçerek Thodex'in Türkiye'deki tüm hesaplarına bloke koydurdu. Ancak bir yandan resmi gelişmeler yaşanırken öte yandan iddialar havuzunda da sayısız mesele gündeme geldi. Bu meseleler arasında Faruk Fatih Özer'in veda mektubu ile komşularının Özer ailesi ile ilgili yaptığı açıklamalar yer alıyordu. Öte yandan, Thodex CEO'sunun söz konusu suçlamaları reddettiğini de açıkça söylemek gerekiyor.