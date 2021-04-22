Thodex Mağdurlarını Bekleyen Uzun ve Zorlu Hukuk Mücadelesi

Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex içi boşaltıldı. Sahibi Faruk Fatih Özer’in tüm parayı toplayıp yurt dışına kaçtığı iddialarının ardından hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması da başladı. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek, Thodex mağdurlarını neler bekliyor?

Çiftlik Bank vurgununu yaparak yaklaşık 1 milyar TL ile yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın Interpol’ün kırmızı bülteni ile aranmasına rağmen bulunamadı. Çiftlik Bank mağdurlarının büyük kısmı, ponzi sistemi ile çalışan bu yapılanmaya kaptırdıkları parayı hala geri alamadı.

Geçmişi bambaşka olsa da şimdi Thodex ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen kurucusu Faruk Fatih Özer için de benzer bir süreç söz konusu. Thodex vurgununun bundan sonra hangi olaylara gebe olduğunu, mağdurları nasıl bir süreç beklediğini sizler için açıkladık. Ancak baştan söyleyelim, oldukça uzun bir süreçten söz ediyoruz ve net tarihleri vermek son derece imkansız.

Thodex kurucusu için işleyecek hukuki süreç şöyle:

Gelişmeler hakkında Webtekno’ya sürecin detaylarını aktaran Avukat Çağatay Üsküdar, “Önce mağdurlar tarafından savcılığa şikayetler yapılır, daha sonra bir ceza davası açılır. Ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan kişinin yakalanması beklenir.” açıklamasında bulundu. Burada söz edilen hukuksal süreçlerin vadesi, kişinin kaçtığı ülkeye ve oradaki yasalara göre de değişebiliyor.

Eğer hem Çiftlik Bank hem de Thodex örneğinde olduğu gibi sorumlu kişinin kaçması söz konusu ise işler daha da derinleşiyor. Üsküdar’a göre öncelikle bu kişinin firari bir suçlu olduğunun belgeler ile kanıtlanması, ardından Türk mercileri tarafından Interpol’e haber verilmesi gerekiyor.

Merkezi Fransa, Lyon’da bulunan Uluslararası Polis Komsiyonu (Interpol), suçlu olduğu kanıtlanan firarinin izlerini takip etmeye başlıyor. Eğer firarinin bulunduğu ülke ve yeri kesinleşirse o ülkenin teşkilatı ile haberleşiliyor, yakalanması talep ediliyor. Firari yakalanır yakanlamaz suçlunun iadesi süreci başlıyor.

Çiftlik Bank ve Thodex için işleyecek süreç benzer, ancak yapılanmaları aynı değil:

Çiftlik Bank, temelinde ponzi sisteminin bulunduğu, zaten konuyu araştıran herkesin önceden şüphe duyacağı bir sistemdi ve Türkiye için yeni değildi. "Piramit benzeri" yapılanma olarak da tanımlayabileceğimiz ponzi sisteminde ana gelir kaynağı, sisteme yeni giren üyeler oluyor, bu üyelerin sayısı arttıkça piramitin üst katmanlarındaki kişiler daha fazla para kazanıyor. Sistemin eski üyeleri, altına yeni isimler geldikçe üst katlara çıkıyor ve gelirlerini artırıyor. Tabii ki de bu sistemin Çiftlik Bank ya da daha eski olan Titan saadet zincirinde olduğu gibi uzun ömürlü olması imkansız.

Thodex’in geçmişi ise Çiftlik Bank ile tamamen farklı ve işler, bir noktaya kadar olması gerektiği gibi işliyor. Bitcoin başta olmak üzere tüm piyasanın kitleler tarafından tanınmaya başlandığı 2017’de Faruk Fatih Özer tarafından kurulan şirketin ilk adı Koineks olarak belirlenmişti. İşlem hacmine göre 2019’de Türkiye’nin en büyük dördüncü kripto para borsası haline geldi.

2020’de ise Koineks, global bir kripto para borsası olmak için marka dönüşümü geçirdi ve Thodex adını benimsedi. Aynı yıl Türkiye’nin en büyük üçüncü borsası oldu. İşlem hacmi günlük 9 ila 12 milyon dolara yükseldi. 400 bine yakın aktif kullanıcısı olduğu bilinen Thodex için Nisan 2021’in ikinci haftasına kadar her şey olması gerektiği gibi işledi.

Taa ki 19 Nisan’dan itibaren Thodex kullanıcılarının bakiyelerine ulaşamadıkları, şirketten dönüş alamadıkları krize kadar. 21 Nisan’da kurucu Faruk Fatih Özer’in ve muhtemelen ortaklarının şirketin tüm hesaplarının içini boşaltıp yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Özer hakkında “nitelikli dolandırıcılık soruşturması” başlatıldı.

Sonuç: Mağdurların savcılıklara şikayet etmesi ve Özer'in yakalanmasını beklemeleri gerekiyor

Bundan sonraki süreç de çok büyük ihtimalle sizlere yukarıda anlattığımız şekilde, Çiftlik Bank ve Mehmet Aydın’da olduğu gibi yaşanacak. Konu hakkındaki gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz.