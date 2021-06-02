Thor karakterine hayat veren sevilen oyuncu Chris Hemsworth, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte heyecanla beklenen Thor: Love and Thunder filminin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu.

Marvel evreninin en sevilen film serilerinden birisi olan Thor'un yeni filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimleri tamamlandı. Filmde şimşek tanrısını canlandıran Chris Hemsworth, Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla hem çekimlerin bittiğini duyurdu hem de yeni film için ne kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Hemsworth'un paylaştığı fotoğrafta, filmde hem yönetmenliği hem de Korg karakterinin rolünü üstlenen Taika Waititi vardı. Bu zamana kadarki tüm filmlerinden daha kaslı bir vücuda sahip olan Hemsworth, yeni film için hayranları bolca aşkın ve şimşeğin beklediğini belirtti.

Thor: Love and Thunder, 6 Mayıs 2022'de vizyona giriyor

Natalie Portman, Thor: Love and Thunder filmine Jane Foster olarak geri dönüyor ve eğer senaryo çizgi romanları takip ederse Jane, Thor'un Mjölnir'ini alıp yeni şimşek tanrısı olacak. Aksiyon dolu sahnelerin yanında bol bol romantik dakikalar göreceğimiz yeni film, 6 Mayıs 2022'de MCU hayranlarıyla buluşacak.

Hemsworth, çekimlerin bittiğini "It's a wrap!" başlığı ile duyurdu. Bildiğiniz üzere It's a wrap, aslında "sarıldı" anlamına geliyor ve eski dönemde prodüksiyon şirketleri, film rulolaları ile işleri bitip sardıklarında, çekimlerin tamamlandığını haber vermek için bu kalıbı kullanıyordu.

Haberi Instagram üzerinden veren ünlü yıldız, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Thor: Love and Thunder'ın sonuna gelmekle birlikte bugün aynı zamanda Ulusal İzin Günü ve bu yüzden bu gevşek fotoğrafın güne yakışacağını düşündüm. Film hem komik olacak hem de kalbinizi çok derinden kıracak. Bol bol aşk ve bol bol şimşek göreceksiniz! Bizimle birlikte bu Marvel yolculuğuna katılan tüm ekibe teşekkür ederiz. Kemerlerinizi bağlayın, hazırlanın ve sinemalarda buluşalım!"