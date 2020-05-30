THY ve Pegasus, Yurt İçi Uçuş Tarihlerini Açıkladı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bir süredir uçuş gerçekleştirmeyen havayolu şirketleri, göklere geri dönüyor. 1 Haziran'da yolcu taşımaya başlayacak şirketler, ilk başta sınırlı sayıda şehre sefer düzenleyecek. Daha sonra destinasyonlar kademeli olarak arttırılacak.

Tüm dünyada dengeleri bozmaya başaran koronavirüs salgını, etkisini yavaşça azaltmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde virüse karşı alınan birçok önlem bu kapsamda gevşetilmeye başlandı. Özel uçuşlar haricinde uzun bir süredir uçuş gerçekleştirmeyen Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, 1 Haziran'da göklere geri dönüyor. Şirketler şimdilik sadece ülke içinde faaliyet gösterecek.

Seyahat kısıtlamasının gevşetilmesiyle birlikte tekrardan yolcu taşımaya başlayacak şirketler, ilk başta kısıtlı sayıda sefer düzenleyecek. Bu kapsamda uzun bir aradan sonra ilk seferini gerçekleştirecek THY'nin pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya uçacağı öğrenildi. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan 10.15'de havalanacak Pegasus uçağıysa, İzmir'e iniş yapacak.

3 Haziran'a kadar belirli şehirlere uçulacak:

THY, 3 Haziran'a kadar İstanbul'da bulunan havaalanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı seferler düzenleyecek. Bu tarihten sonraysa uçuş ağı normalde olduğu gibi genişlemeye başlayacak. Pegasus da aynı şekilde bu tarihe kadar Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı olarak uçacak. 3 Haziran'dan sonra Pegasus da farklı şehirleri seferlerine ekleyecek. THY, 10 Haziran'da yurt dışı seferlerine başlayacağını da daha önceden belirtmişti.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, virüs kapsamında alınan önlemler doğrultusunda bir süredir gerçekleşmeyen uçuşlara geri dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "Bize aylar değil yıllar gibi gelen bu belirsizlik döneminde duran sadece uçuşlarımızdı, bizler değil. Biz yeni uçaklarımızı teslim almaya devam ettik, süreçlerimizi geliştirdik ve yeni döneme hazırlandık" diyerek çalışmayı elden bırakmadıklarını ifade eden Nane, çalışmaların ara vermeden devam ettiğini de aktardı.

Uçuşların belirli illerden sonra kademeli olarak artacağını belirten Nane, daha sonra da yurt dışı varışlı seferlerin gerçekleştirileceğini dile getirdi. Ayrıca ilk başta uçuş yapılan şehirlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlendiğini de aktardı.