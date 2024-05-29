THY’nin yıllar boyu filosunda olan “Deli Mike” adlı Airbus uçağı, sürekli kendine has problemler çıkarttı. Özelliklerini, yaşattığı problemleri ve isminin nereden geldiğini açıklığa kavuşturacağız.

THY’nin “duygusal uçağı” olarak da bilinen “Deli Mike”, çıkardığı beklenmedik sorunlar ve nevi şahsına münhasır davranışlarıyla her zaman kabin ekiplerinin belası olarak isminin hakkını verdi.

Peki bu uçağın özellikleri neler, ona bu adın verilmesinin ardında tam olarak ne yatıyor, hâlâ hizmet veriyor mu? Hepsini anlatalım.

İlk olarak Deli Mike’ın bazı özelliklerine bakalım:

Uçak, TC-JDM tescilli bir Airbus A340-300.

THY Filosuna 1996 yılında katıldı ve 2019’a kadar hizmet verdi.

katıldı ve 2019’a kadar hizmet verdi. Menzili 14.450 km’ydi.

Yakıt kapasitesi 204.500 litreydi.

345 yolcu kapasitesine sahipti.

kapasitesine sahipti. Genellikle uzun mesafeli uçuşlarda ve Hac yolculuklarında kullanıldı.

“Deli Mike” ne gibi problemlere yol açıyordu?

Uçak sürekli; kabin ışıklarının titremesi, yolcu okuma ışıklarının ve hostes çağrı düğmelerinin yanlış yerlerde yanması gibi elektriksel sorunlar yaşıyordu. Bu yüzden kabin ekipleri sık sık yanlış koltuklara yönleniyordu.

Ayrıca iniş takımları kimi zaman tamamen toplanamıyordu ve bazen kalkış havaalanına dönmek zorunda kalınıyordu. Bunun bir örneği 2012’de İstanbul’da yaşanmıştı.

Motor arızalarının yanı sıra 2011 yılında Mumbai’de pistten çıkması ve yolculara bir şey olmasa da uçağın ciddi hasarlar alması gibi beklenmedik problemlere de yol açıyordu. Kısacası teknik aksaklıklarıyla ünlenmiş bir uçaktı.

THY teknisyenleri ondan şöyle bahsediyor:

"Deli Mike canı isterse dünyanın diğer ucuna gider. İstemezse 1 metre ilerlemez. Kimi zaman dış ışıkları kendi kendine açar, tam müdahale ederken söndürür. Biz tüm sistemleri söküp yeniden yüklesek de son kararı o verir. Yine de uçuş güvenliğinde sorun yoktur.”

Bu ismi almasına şaşırmamak gerek…

Uçağın kaydındaki “D” ile “M” harfleri, havacılık alfabesinde “Delta” ile “Mike” olarak adlandırıldığından, Türk Hava Yolları’nda çalışan teknisyenler ona “Delta Mike” değil de “Deli Mike” adını vermişti çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi tuhaf sorunlar ortaya çıkarıyordu.

2019 senesine geldiğimizde Türk Hava Yolları, TC-JDM’nin işletme maliyetlerini ve meydana getirdiği teknik problemleri göz önünde bulundurduğunda uçağın emekliye ayrılmasına karar verdi.

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