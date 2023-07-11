Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomobil sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan düzenlemelerin piyasadaki istikrarı sağlayacağını söyleyen Bolat, ikinci el ithalat konusuyla ilgili de konuştu.

Hükümet, otomotiv sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili attığı yeni adımlarla piyasayı normalleştireceğine inanıyor. Bu bağlamda; artık bireylerin de 6 ay - 6000 km sınırına dahil edilmesine kanaat getirildi. Ayrıca, yakın geçmişte alınan başka bir karar ile de ikinci el otomobillerin, sıfırından daha yüksek fiyata ilana koyulması yasaklandı. Kurallara uymayanlara da ceza kesileceği söylendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, işte tüm bu yapılanlarla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Yapılan düzenlemelerin birkaç hafta içerisinde meyve vermeye başlayacağını söyleyen Bolat, otomotiv sektöründe istikrarın sağlanacağını ifade etti. Gelin hep birlikte Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamalara yakından bakalım.

"İkinci el satışlarda gevşeme oldu"

"İkinci elde satışların gevşediğini müşahede ediyoruz. Birkaç hafta zaman alacak ama istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız." ifadelerini kullanan Bakan Ömer Bolat'ın konuyla ilgili tam açıklaması şöyle:

İlan siteleri, 15 Temmuz'dan itibaren sıfır araç fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. İlan siteleri de bu ilanları koymak isteyenleri uyaracak. Buna uyulmazsa 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temas ve iş birliği sağlandı. 15 Temmuz itibarıyla noterler de 3'ten fazla bireysel satışı gerçekleştirmeyecekler. Burada çok ciddi açgözlülük uygulamalarını gördük. Bir nevi ihtiyaçtan oto alımından ziyade otoyu bir spekülasyon ve yatırım aracı ama daha çok spekülasyon amaçlı, manipülatif ve fahiş fiyat amaçlı ticaretini yapma gayretleri var. Biz son iki haftadır aldığımız tedbirlerle bu konuda çok önemli düzenlemeler yaptık. Bayilerin bir kısmının, stokladıkları araçları mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını, 'araç yok' dedikleri müşterilerini ve hatta galerileri arayıp 'araç var, almak ister misiniz' dediklerini müşahede ediyoruz. İkinci elde satışların gevşediğini müşahede ediyoruz, fiyatlarda da daha yüksek olan ikinci el satışların, sıfır araç satış fiyatına doğru aşağı doğru ivme kazandığı gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak ama burada istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız.

Ancak burada kafamızı karıştıran bir husus var. İkinci el pazarında durgunlaşmanın yaşanmasının esas nedeni yapılan düzenlemeler olmayabilir. Bankaların kredi musluklarını kapattığı zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Üstüne BBDK düzenlemeleri gereğince fiyatı 800 bin TL'ye olan otomobiller için sadece yüzde 50 kredi kullanılabiliyor. Özetle, ikinci el araba almak zaten zordu, son dönemlerde iyice zorlaştı.

"İkinci el otomobil ithalatı olmayacak"

Bazı "gazeteciler", son dönemlerde sosyal medyada suni bir gündem oluşturmaya çalıştılar. Onların iddiasına göre hükümet, yurt dışından otomobil ithalatı yapacak, böylece pazardaki dengeyi sağlayacaktı. Oysa bunu dile getiren sözümona gazeteciler, otomotiv sektöründe zaten patlamalar yaşanırken hükümetin neden böyle bir şey yapacağını tam olarak açıklayamıyorlardı. Tabi bir de işin cari açık boyutu vardı.

İşte Ömer Bolat, sosyal medyada gündem olan bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bolat, böyle bir şey olmayacağını şu sözlerle açıkladı:

İkinci el oto ithalatında, Bakanlığımızda herhangi bir çalışma yapılmadı. Ama ekonomiyle ilgili kararlar yalnızca Bakanlığımızın alacağı karar olmayıp Cumhurbaşkanımızın, kabinenin içinde yer aldığı geniş istişarelerle bu kararlar alınıyor. Şimdilik böyle bir ikinci el oto ithalatı konusunda bir şey yok.