Ticaret Bakanlığı 100 Bin Araç İçin Beklenen Kararı Açıkladı

Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde istahalat rejiminde esnekliğe gitmesi beklentisi oluşmuştu. Bugün gelen haberle otomotiv sektörünü ve ekonomiyi rahatlatması beklenen adım atıldı.

Kasım ayı içerisinde Otomotiv Distribitörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, otomotiv sektörünün ciddi bir krize doğru sürüklendiğini ve gümrükte bekleyen 150.000'e yakın araçla ilgili bir esneklik tanınması ve gümrükten çekilmesinin ertelenmesini istediklerini açıklamıştı.

Bugün Ticaret Bakanlığı cephesinden gelen habere göre 100.000'den fazla araç için harekete geçildi. Gümrükte bekleyen ve 31 Aralık tarihine kadar geri çekilmesi zorunlu olan 2.5 milyar dolar değerindeki otomobillere dair düzenleme yapıldı.

Buna göre Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne gönderilen düzenlemede, 2018'in ilk 8 ayında üretilen otomobillerin, 30 Haziran 2019'a kadar gümrüklerden çekilebilmesine izin verdi. "İmal Yılı Uygulamasında Araç İthalatı" başlıklı düzenlemeyle, 47 farklı firmanın 100.000'den fazla aracı için ek süre tanınmış oldu.

İşte İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda belirtilenler:

87.03 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “Binek Otomobil” tanımlı araçların kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla 2018 yılının son altı ayında üretildiği uygunluk belgesine göre tespit edilenlerin 30/6/2019 tarihine kadar: