Ticaret Bakanlığı, Yurt Dışında Kazanılan Ödüllerin Türkiye'ye Gelişi ile İlgili Açıklama Yaptı

Yurt dışında kazandığı kupa, madalya ve ödülleri ülkeye getirmek isteyenler Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden vatandaşlara dair bir paylaşım yapan Ticaret Bakanlığı, yurt dışından gönderilen ödül, kupa ve madalya gibi eşyaların gümrük işlemlerine yönelik önemli bir kolaylık sağlanan gümrük kanununa atıfta bulundu.

Yapılan resmî açıklamada Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandıran vatandaşların hak ettiği bu sembolik eşyalar, bahsi geçen gümrük kanunu kapsamında, vatandaşların ödüllerini ülkeye nasıl sokacaklarını adım adım anlattı.

4458 sayılı kanun kapsamında süreç nasıl işleyecek?

Bakanlığın yaptığı açıklamada mecvcut gümrük muafiyetinin yasal dayanağı da net bir şekilde paylaşıldı. 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair 2009/15481 sayılı Kararın 65'inci maddesinin birinci fıkrası bu kolaylığın temelini oluşturuyor. İlgili kanun maddesi uyarınca; yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan kişilere, herhangi bir alandaki faaliyetlerini takdir etmek amacıyla yabancı ülkelerde verilen ve esas olarak sembolik nitelik taşıyan ödül, kupa, madalya ve benzeri eşyalar için gümrük muafiyeti tam olarak uygulanmaktadır.

Sürecin işleyişi ise belirli basamaklara bağlanmış durumda. Uluslararası yarışmalarda kazanılan ödül, kupa ve madalyalar, posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yöntemi kullanılarak Türkiye’ye gönderilebiliyor. Alıcının yapması gereken tek şey, söz konusu eşyanın uluslararası bir yarışmada kazanıldığını resmî olarak gösteren belge ve evrakları ilgili posta idaresine ya da operatör hızlı kargo firmasına iletmek. Bu belgeler gümrük idaresine sunulmak üzere aracı firmalar tarafından teslim alınıyor.

Sıfır gümrük vergisi ve hızlı teslimat

Gümrük idaresi tarafından yapılan incelemelerde gönderilen eşyanın sembolik bir nitelik taşıdığı ve gayri ticari (ticari olmayan) amaçlarla getirildiği değerlendirilirse, gönderi doğrudan muafiyet kapsamına alınıyor. Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen bu gönderilerin gümrük beyan işlemleri, tüm işlem süreçleri ve nihai teslimat adımları operatör hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından vatandaş adına yerine getiriliyor.

Mevzuatta aranan bu temel şartların eksiksiz sağlanması durumunda, ödül konusu olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde hiçbir şekilde gümrük vergisi aranmıyor ve eşya doğrudan alıcısına teslim ediliyor.

