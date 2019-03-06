TikTok'a Yeni Bir Rakip Geldi: Xiaomi, Zili Adlı Uygulamasını Duyurdu

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Teknoloji dünyasının dev ismi Xiaomi, sosyal medyanın popüler uygulaması TikTok'a rakip olmaya hazırlanıyor. Zili adlı uygulama Google Play Store'da yayınlanmış durumda.

Teknoloji dünyasına birçok ürünle son derece katkı sağlayan Xiaomi, bu kez de TikTok'a rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket, Zili adını verdiği yeni uygulamayla birlikte TikTok'a rakip olacak ve birçok yenilikle kullanıcıları kendine çekecek.
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Xiaomi, Zili'nin farklı olarak oluşturulan videoların WhatsApp durumu olarak paylaşılabileceğini de ekledi. Buna ek olarak Superzoom, Boomerang gibi birçok çekim modu da uygulamanın içinde yer alacak. Zili'nin arayüzünün de TikTok'a göre daha verimli çalışması bekleniyor.
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Eğer MIUI işletim sistemine sahip bir Xiaomi akıllı telefonunuz varsa Zili'nin beta sürümüne dahil olup gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Uygulama henüz App Store'da yayınlanmamış olsa da Google Play Store'da yayında. Zili'yi Android akıllı telefonunuza indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Uygulamanın beta sürümüne katılmak için ise bu bağlantıda yer alan formu doldurarak şansınızı deneyebilirsiniz. Xiaomi, Zili'nin beta sürümüne geri besleme yapabilecek ve bu tip uygulamalara hakim olan kullanıcıları alacağını belirtti.

Kaynak : https://www.theandroidsoul.com/xiaomi-zili-launched/
Etiketler: xiaomi, TikTok, zili
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