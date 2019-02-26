OnePlus'tan Geliştiriclere Büyük Ödüllü Yarışma

5G teknolojisi, bu yıl düzenlenen MWC 2019 ile birlikte tam olarak teknoloji dünyasının gündemine oturdu. 5G'ye en az diğer üreticiler kadar önem veren OnePlus, düzenlediği "Yarının 5G Uygulamaları" isimli yarışmayla geliştiricilerin 5G uygulamaları tasarlamaları için teşvik edileceğini ve yarışmayı kazanan geliştiriciye 50.000 euro ödül vereceğini açıkladı.

Oppo’dan ayrıldıktan sonra OnePlus şirketini kurarak büyük atılım gerçekleştiren Pete Lau, her geçen gün bir yenilikle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Piyasaya sürdüğü ürünlerle gerek fiyat gerekse performans konusunda kullanıcıların beğenisini toplayan firma, MWC 2019 etkinliğinde de bombayı patlattı. Dünyanın her yerinden katılımcıların katılabileceği "Yarının 5G Uygulamaları" yarışmasını duyuran OnePlus, kazanan geliştiriciye 50.000 euro ödül vereceğini açıkladı.

OnePlus, bu yarışmayla yetenekli ve yaratıcı geliştiricilerle birlikte 5G’yi en iyi destekleyecek uygulamaları geliştirmeyi hedefliyor. Etkinlikte Qualcomm başkanı Cristiano Amon ve EE (Everything Everywhere) CEO’su Marc Allera’yla birlikte konuşma yapan Pete Lau, bu isimlerle birlikte 5G’nin geleceği ve sağlayabileceği olanaklar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular, bugün OnePlus'ın internet sayfasında başladı ve 26 Mart tarihinde son bulacak. Yarışmanın kazananları ise OnePlus, EE ve Qualcomm’un yöneticileri tarafından belirlenecek ve ayrıca oylama, halka açık olacak. 10 Nisan'da 20 finalistin belirleneceği yarışmada, 50.000 euronun sahibi olacak 5 kişi 18 Nisan'da açıklanacak.

OnePlus’ın CEO’su Pete Lau, yarışma hakkındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“OnePlus’ın 5G çalışmalarına takipçilerimiz ile birlikte girişmek istedik. Çünkü geliştirici topluluğunun 5G’nin gelişiminin arkasındaki en büyük itici güç olduğunun farkındayız. İşte tam da bu yüzden, bu yetenekli geliştiricileri bir araya getirip onları cesaretlendirerek, 5.nesil mobil ağını en iyi ve en yaratıcı seviyeye getirmek amacıyla bu yarışma programını düzenliyoruz.”

Yarışmada ilk 5’e giren geliştiriciler yalnızca 50.000 euro kazanmakla kalmayarak şunlara da sahip olacak: