2023 yılında TikTok'un cirosu, ABD'nin baskılarına rağmen ciddi oranda artış gösterdi. Firmanın kârı da %60 arttı.

TikTok'un da sahibi olan Çinli ByteDance, 2023 yılında elde ettiği devasa kârı açıkladı. Firmanın kârı geçtiğimiz yıl %60 artış göstererek en büyük rakipleri olan Tencent ve Alibaba Group'u da geride bırakmayı başardı. Şirketin kârı, vergiler ve amortisman maliyetleri gibi maliyetler düşülmemiş hâliyle 40 milyar doları geçti. Firmanın satışları da 120 milyar doları buldu.

Böylelikle ByteDance, bir anlamda en büyük rakibi olan Tencent'i hem ciroda hem de kârda ilk defa geride bırakmış oldu. Her ne kadar ByteDance'in finansal tabloları bağımsız denetçilerce incelenmemiş olsa da sosyal medya devinin 2023 yılında en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olduğu düşünülüyor.

ByteDance Çin pazarında da aktif

TikTok ve Çinli ikizi Douyin geçtiğimiz yıl Çin internetinin hakimleri hâline gelmişti. Tencent ve Alibaba'nın ülkedeki ekonomik belirsizlik ortamında büyümeleri durmuşken ByteDance, Douyin'i bir "her şey bir arada" platforma çevirmişti. Uygulamada Alibaba'daki gibi e-ticaret uygulamaları, yemek sipariş uygulamaları gibi özellikleri ile Douyin pek çok açıdan doğrudan Tencent ve Alibaba ile rekabette öne çıkıyordu.

TikTok Shop'un ABD ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde başarılı şekilde kullanıma açılmasının ardından firmanın gelirleri de dijital pazarlama sınırlarının dışına çıkmayı başarmıştı. ByteDance bu yıl ABD'de elde ettiği gelirleri kat kat artırmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca oyun ve işletme yazılımları departmanlarını küçültürken yapay zekâya odaklanarak kârlılığını artırdı.

Öte yandan firma için her şey günlük güneşlik de değil. Özellikle ABD'de ve AB'de sık sık eleştirilerin odağında yer alan uygulama, yaptırım taleplerine hedef oluyor.