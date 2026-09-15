TikTok hesabınıza bağlı telefon numarasını değiştirmek istediğinizde işlemi hesap ayarları üzerinden tamamlayabilirsiniz. Bu içeriğimizde TikTok telefon numarası değiştirme adımlarını, doğrulama sürecini ve eski numaranıza erişemiyorsanız neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Telefon numaranızı değiştirdiğinizde sosyal medya hesaplarındaki iletişim bilgilerini de güncellemek önemli. Eski numaranın TikTok hesabında kalması, ileride giriş veya hesap kurtarma işlemleri sırasında sorun yaşamanıza neden olabilir.

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TikTok telefon numarası değiştirme işlemi için uygulamanın hesap ayarlarını kullanabilirsiniz. TikTok yeni numarayı doğrudan hesaba eklemek yerine doğrulama koduyla kontrol ediyor. İşlem sırasında mevcut telefon numaranıza erişiminizin olup olmaması da izleyeceğiniz yolu etkileyebiliyor.

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TikTok telefon numarası nereden değiştirilir?

TikTok hesabınıza bağlı telefon numarasını değiştirmek için profil ayarlarına girmeniz gerekiyor. Uygulamayı açtıktan sonra Profil sekmesine geçin ve sağ üst köşedeki menü düğmesine dokunun. Buradan Ayarlar ve gizlilik bölümünü açarak hesap bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Telefon numarası değiştirme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

TikTok uygulamasını açın. Profil sekmesine girin. Sağ üst köşedeki Menü simgesine dokunun. Ayarlar ve gizlilik bölümünü açın. Hesap seçeneğine girin. Hesap bilgileri bölümünü açın. Telefon numarası seçeneğine dokunun. Telefon numarasını değiştirme seçeneği üzerinden ilerleyin.

TikTok bu aşamada hesabın size ait olduğunu doğrulamak için ek bir kontrol isteyebilir. Doğrulama tamamlandıktan sonra yeni telefon numaranızı girebileceğiniz ekrana geçebilirsiniz. Menü isimleri kullandığınız TikTok sürümüne göre küçük farklılıklar gösterebilir. Telefon numarası seçeneğini göremiyorsanız uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmek de işe yarayabilir.

Yeni telefon numarasını nasıl doğrularsınız?

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Yeni numarayı yazmanız işlemin tamamlanması için tek başına yeterli değil. TikTok, eklemek istediğiniz telefon numarasının size ait olduğunu kontrol etmek amacıyla doğrulama kodu gönderiyor.

Ülke kodunu doğru seçtikten sonra yeni telefon numaranızı girin ve doğrulama kodunun gelmesini bekleyin. Türkiye'deki bir numara için ülke kodunun +90 olarak seçildiğini kontrol edebilirsiniz. SMS ile gelen kodu uygulamadaki ilgili alana yazdığınızda yeni numaranın doğrulama aşaması tamamlanır. Kod gelmiyorsa peş peşe çok sayıda doğrulama isteği göndermek yerine numarayı kontrol edin. Telefonun çekim durumu, SMS alımında yaşanan geçici sorunlar veya numaranın yanlış yazılması kodun ulaşmasını engelleyebilir.

Yeni numaranın başka bir TikTok hesabıyla bağlantılı olması da değişiklik sırasında sorun çıkarabilir. TikTok'ta bir telefon numarası birden fazla hesapta aynı anda kullanılamayabileceği için yeni numaranız daha önce başka bir hesaba eklenmişse önce o hesapla olan bağlantısını kontrol etmeniz gerekebilir. Doğrulama tamamlandığında hesabınız yeni telefon numarasıyla ilişkilendirilir. Bundan sonraki giriş ve hesap güvenliği işlemlerinde güncel iletişim bilginizi kullanabilirsiniz.

Eski telefon numarasına erişiminiz yoksa ne yapabilirsiniz?

Telefon numarası değiştirirken en sık karşılaşılan sorunlardan biri eski SIM karta artık erişememek. Numaranızı kapattıysanız, hattınızı kaybettiyseniz veya eski numarayı uzun zaman önce kullanmayı bıraktıysanız doğrulama kodunu alamayabilirsiniz. Hesabınıza hâlâ giriş yapabiliyorsanız öncelikle bağlı diğer giriş ve doğrulama yöntemlerini kontrol edin. TikTok hesabınızda kullanabildiğiniz bir e-posta adresinin bulunması, hesap sahipliğini doğrulama sürecinde işinizi kolaylaştırabilir.

Uygulamanın size sunduğu alternatif doğrulama seçenekleri varsa bunlardan biriyle ilerleyebilirsiniz. Eski numara olmadan değişiklik yapmanıza izin verilmediği durumlarda ise TikTok'un uygulama içerisindeki Sorun bildir bölümünden destek talebi oluşturmanız gerekebilir. Destek talebinde hesabın size ait olduğunu gösterecek doğru bilgileri vermeniz önemli. Kullanıcı adınız ve hesabınızla bağlantılı diğer bilgiler inceleme sırasında kullanılabilir.

Eski telefon numaranızı kullanamadığınızı fark ettiğinizde yeni bir TikTok hesabı açmak ilk seçenek olmak zorunda değil. Mevcut hesaba erişiminiz devam ediyorsa önce hesap ayarlarını ve kullanılabilir kurtarma yöntemlerini kontrol etmek daha mantıklı olacaktır.

TikTok telefon numarası neden değişmiyor?

Doğru menüye girmenize rağmen telefon numarasını değiştiremiyorsanız sorunun birkaç farklı nedeni olabilir. İlk kontrol etmeniz gereken yer yeni numaranın doğru yazılıp yazılmadığı. Ülke kodunun yanlış seçilmesi bile doğrulama SMS'inin ulaşmasını engelleyebilir. Sorun devam ediyorsa şu kontrolleri yapabilirsiniz:

TikTok uygulamasını güncelleyin.

Telefon numarasını ve ülke kodunu tekrar kontrol edin.

SMS alımında sorun olup olmadığına bakın.

İnternet bağlantınızı kontrol edin.

Yeni numaranın başka bir TikTok hesabına bağlı olup olmadığına bakın.

Çok sayıda kod istediyseniz bir süre bekleyip yeniden deneyin.

Uygulamayı tamamen kapatıp tekrar açın.

TikTok güvenlik amacıyla bazı hesap işlemlerini geçici olarak sınırlandırabilir. Kısa süre içerisinde art arda yapılan doğrulama denemeleri de yeni kod alınmasını zorlaştırabilir. Sorun yalnızca uygulamadan kaynaklanmayabilir. Operatör tarafındaki SMS gecikmeleri nedeniyle doğrulama kodu geç ulaşabilir. Kod birkaç dakika sonra geldiyse en son talep ettiğiniz doğrulama kodunu kullanmanız daha doğru olacaktır. Tüm kontrollerden sonra hâlâ numarayı değiştiremiyorsanız uygulamadaki destek seçeneklerinden sorunu bildirebilirsiniz.

Telefon numarasını değiştirmek hesabınızı etkiler mi?

TikTok telefon numaranızı değiştirmek yeni bir hesap oluşturmaz. Kullanıcı adınız, takipçileriniz, takip ettiğiniz hesaplar ve mevcut profiliniz aynı hesap üzerinde kalmaya devam eder. Değişen bilgi, hesabınızla ilişkilendirilmiş telefon numarasıdır.

Bu nedenle yeni bir telefon hattına geçtiğinizde eski TikTok hesabınızı bırakmanız gerekmiyor. Hesabınıza erişiminiz varken telefon numarasını güncellemeniz ileride yaşanabilecek giriş sorunlarının da önüne geçebilir. Numara değişikliğinin ardından hesap bilgilerinizde kayıtlı e-posta adresini de kontrol edebilirsiniz. Güncel bir e-posta adresi ve telefon numarasının bulunması, hesabınıza erişmekte sorun yaşadığınızda kullanabileceğiniz seçenekleri artırır.

Eski telefon numaranızı artık kullanmıyorsanız değişiklik işlemini uzun süre ertelememek daha iyi olabilir. Hattın ilerleyen dönemde başka bir kişiye verilmesi ihtimali düşünüldüğünde güncel olmayan numarayı hesapta tutmanın bir faydası bulunmuyor. TikTok telefon numarası değiştirme işlemini tamamladıktan sonra hesabınıza bağlı bilgileri kısa bir kez kontrol ederek eski numaranın güncellenip güncellenmediğine bakabilirsiniz. Doğrulama kodunda veya numara değişikliğinde sorun yaşadıysanız karşılaştığınız problemi yorumlarda paylaşabilirsiniz.