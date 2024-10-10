Bir kişi yapay zekâ kullanarak 2,843 iş başvurusu gerçekleştirdi. Yapay zekâ işe alım süreçlerini de değiştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde bir kişi yapay zekâ kullanarak tam 2,843 iş başvurusu gerçekleştirdiğini duyurdu. Yaşanan bu durum yapay zekâ destekli uygulamaların iş başvuru süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne serdi.

AI Hawk adındaki ücretsiz bir araç kullanıcıların iş başvurularını hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda başvuru sahibinin biyografisini otomatik olarak giriyor, özgeçmiş oluşturuyor ve kişiye özel ön yazılar yazıyor.

Başvuru süreçlerinde yeni bir dönem

Bir kişi bu aracı kullanarak yalnızca bir saatte 17 işe başvurdu. Toplamda ise 2,843 başvuru yaptığı ortaya çıktı. Son yıllarda çok sayıda şirket de adayları değerlendirmek ve mülakat süreçlerini yürütmek için yapay zekâ tarama araçlarını tercih ediyor.

2023'te yapılan bir ankete göre ise şirketlerin %42'si yapay zekâ tabanlı çözümler kullanıyor. Yapay zekâ araçlarının iş başvurularındaki bu yaygın kullanımı istihdam süreçlerinde de önemli değişimlere yol açacağa benziyor.