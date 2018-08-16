Apple CEO'su Tim Cook, Apple Park'ın tasarımı ile dalga geçenleri susturmak için yapının nasıl bir mühendislik harikası olduğunu gösteren bir paylaşımda bulundu.

Apple, dev bir araba lastiğine benzeyen Apple Park’ın görüntülerini ilk kez paylaştığında şirket, bu berbat tasarıma 5 milyar dolar harcadığı için fazlasıyla eleştirilmişti. Fakat bugün, Apple CEO’su Tim Cook tarafından Twitter’da paylaşılan bir GIF, Apple’ın nasıl bir tasarım harikası yarattığını ortaya koyuyor.

Apple Park ana restoranının 28 metrelik devasa giriş kapısını gösteren GIF, sürgülü yapıya sahip olan kapının ne kadar görkemli bir açılış-kapanışa sahip olduğunu gösteriyor. Apple Park’ın yuvarlak bir yapıya sahip olduğunu düşünürsek, kapının bir mühendislik harikası olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Apple Ceo’su Tim Cook tarafından paylaşılan Apple Park ana restoran kapısına ait GIF’i aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca Apple Park’ın drone ile çekilen son görüntülerine de yukarıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.