Tinder, Bumble'ın "Önce Kadınlar" Özelliğini Ödünç Aldı

Arkadaşlık uygulaması Tinder, Bumble'da bulunan, önce kadınların mesaj atmasını sağlayan özelliği kendi uygulamasına ekleyerek test etmeye başladı.

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder, “My Move” adında yeni bir özelliği Hindistan’da test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcı tarafından etkinleştirilmesi halinde konuşma başlatabilecek tek tarafın, Bumble uygulamasında olduğu gibi, kadın kullanıcı olmasını sağlıyor.

Tinder'ın Hindistan ofisi yöneticisi Taru Kapoor’a göre, Tinder’ın bu uygulamayı Hindistan’da aktifleştirmesinin sebebi, kadınları kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayarak onları uygulamaya çekmek istiyor olması. Hindistan, uygulama içi mesajlaşma özelliğinin en çok kullanıldığı bölge olduğu için ideal bir test alanı oluyor.

Şirket, test başarılı olması halinde “My Move” özelliğini tüm dünyada kullanıma açmayı planlıyor. Şu anda Bumble diye bir uygulama mevcut olmasa bile, böyle bir özelliğin hayata geçirilmiş olması şaşırtıcı olmayacaktı. Bu konu hakkında kadınların fikri sorulduğunda, arkadaşlık uygulamalarında eşleşmeden hemen sonra cinsel içerikli mesajlar atan erkeklere dair korkunç hikayeler duyulabileceği kesin.

Birçok kadın, sohbet politikalarının sapıkları yıldırıyor olması nedeniyle Bumble uygulamasını tercih ediyor. Tinder da, uygulamasının sahip olduğu üstünlüğü, böylesine kolayca ekleyebileceği bir özellik yüzünden kaybetmek istememiş olsa gerek.