Tinder, festival dönemlerinde artan kullanıcı sayısı nedeniyle yeni bir özellik getiriyor. Festival Modu olarak isimlendirilen bu özellik sayesinde, Tinder kullanıcıları gidecekleri festivalleri profillerinde paylaşabilecekler.

iOS ve Android platformu için geliştirilmiş bir arkadaşlık uygulaması olan Tinder, yeni bir özellik ile karşımızda. Tinder kullanıcıları artık profillerinde gidecekleri müzik festivalleri ve tatiller gibi pek çok etkinliği rozetler yardımıyla tanıtabilecekler. Festival Modu olarak isimlendirilen bu yeni özellik ile birlikte, kullanıcıların hangi festivale gideceğine dair rozetler sunulacak. Böylelikle aynı festivalde bulunan Tinder kullanıcıları, birbirleriyle burada görüşebilecekler.

Yapılacak olan festivallerden 3 hafta önce Tinder rozetleri aktif edecek. Aynı festivalde bulunacak olan Tinder kullanıcıları, eşleştirmelerde de birbirlerinin karşısına daha çok çıkacaklar. Ayrıca festivale gittiklerini herkesle paylaşabilecekler.

Tinder'ın böyle bir yenilik getirmesinin altında yatan sebep ise kullanıcıların davranışları. Yapılan istatistiksel çalışmalarda, bu tür festivallerden önce Tinder uygulamasının kullanım dağılımının 300 katına çıktığı belirlenmiş. Hal böyle olunca da Tinder, böyle mantıklı bir yeniliğe imza atmış. Tinder'ın Festival Modu şu an için Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yapılan 12 festivali içeriyor. Yani sadece bu 12 festivalden birisine gidecek olan Tinder kullanıcıları, profillerinde bu rozetlerden taşıyabilecekler. Özelliğin dünya geneline gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmış değil fakat kişisel fikrim geleceği yönünde.