Titanfall 3, Apex Legends İçin İptal Edildi

Apex Legends oyunu, Titanfall 3’ü bekleyenlerin kalbinin kırılmasına sebep olacak. Titanfall 3’ün iptal edildiği ortaya çıktı.

EA de battle royale furyasına katılan firmalar arasında yer aldı ve yeni oyunu Apex Legends’i tanıttı. Oyun büyük ilgi gördü ve sadece sekiz saatte 1 milyon kullanıcıya ulaştı.

EA bile olsanız kaynaklarınızı har vurup harman savuramadığınız oyun dünyasında, Apex Legends’in yapılması için Titanfall 3’ten vazgeçildi. İlk iki oyunda kendini epey geliştiren ve derli toplu bir oyun evreni oluşturmaya başlayan EA ve geliştirici Respawn, Titanfall 3 üzerine çalışmadıklarını açıkladılar.

“Herkes bizim Titanfall 3’ü yaptığımızı sanıyordu ama yapmıyorduk, yaptığımız şey buydu” diyen Apex Legends yapımcısı Drew McCoy, “şüpheci bir komüniteyi ikna etmek için aylarca tanıtımlar yayınlamak ve makaleler yazmak yerine ‘Bırakalım oyun kendi konuşsun’ dedik- bu potansiyel sorunlar için etkili bir çözümdü. EA tarafından satın alındıktan sonra oynaması ücretsiz ve bol miktarda lootbox içeren bir oyun yapıyoruz ve bu oyun Titanfall 3 değil. Bu da yanlış gidebilecek bir pazarlama kampanyası için ideal bir tarif, o yüzden neden bununla uğraşalım ki - sadece oyunu çıkartalım da bırakalım oyuncular oynasın.”

Kotaku’ya göre de Titanfall 3 gelmeyecek. Titanfall 3 yerine Apex Legends oyunu piyasada olacak. Görünüşe göre Apex Legends, Titanfall 3 için yapılan çalışmalardan yola çıkılarak oluşturuldu.

Öte yandan Apex Legends, Titanfall’da bulunan çift zıplama, duvarda koşma gibi özelliklere ve titanlar gibi devasa makinelere sahip olmayacak. Bu durumun çeşitli sebepleri olduğunu söyleyen geliştiriciler, çift zıplama ve duvarda koşma gibi özelliklerin oyunun dengesini bozacağına inanıyor.

Geliştiriciler, titanların olmamasını ise Titanfall serisinin yapısına bağlıyor. Titanların güç fantazisi olduğunu söyleyen yapımcılar, hemen devre dışı kalan makineler şeklinde titanlar tasarlamak istemediklerini söylüyorlar. Titanfall oyunundaki titanlar da bariz şekilde bir güç farkı yaratacağını söyleyen yapımcılar, bu yüzden titanları oyunun dışında tutmuş.

EA’nin battle royale oyunu Apex Legends, 5 Şubat’ta yayınlandı.