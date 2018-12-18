562 bin TL'ye Titanic'in Batığını Ziyaret Edebilirsiniz

OceanGate adlı şirket, bir hafta sürecek araştırma dalışlarında 562 bin TL'lik ücreti ödeyen sivilleri özel sualtı araştırma gemisi ile Titanic'in batığına götürecek.

Titanic gemisini duymayanınız var mı? 1912 yılında dev bir buz dağına çarparak atlas okyanusunun dibini boyladığında zamanının en büyük gemisiydi ve kendisini tasarlayan mühendisler tarafından ‘batmaz’ olarak nitelendiriliyordu.

Titanic ile ilgili pek çok bilgi, gemi ile birlikte okyanusun derin sularına gömüldü. Aradan geçen 100 yıldan uzun sürede de bu bilgilerden pek çoğuna ulaşılamadı. Nedeni, derin okyanuslardan bilgi toplamanın, uzaydan bilgi toplamak kadar zor olması.

Türkçe karşılığı okyanus geçidi olan OceanGate adlı şirket, özel olarak geliştirdiği derin deniz araştırma aracıyla Titanic’e inerek bir hafta sürecek ‘derin’ bir araştırma gerçekleştirecek. Dahası, sivil araştırmacılar da bu dalışa katılabilecek.

OceanGate, web sitesinden gerçekleştirdiği açıklama ile okyanusun dibine, Titanic’e araştırmak için gerçekleştirecekleri dalışlara sivil araştırmacıların da katılabileceğini belirtti. Ancak bu katılımın doğal olarak bir bedeli olacak.

OceanGate, hem araştırmalarına fon sağlamak, hem de söz konusu dalışı bir turistik ziyaret haline getirmek için 105,129 dolar (562.443 TL) veren kişilerin kendi araştırma ekibi ile birlikte atlas okyanusunun dibine inmesine imkan tanıyor.

Bu bedelin pek de ucuz olduğu söylenemez. Zira Titanic’teki birinci sınıf yolcular dahi bunun için 4,350 dolar ödemişlerdi. Ayrıca Titanic dalışlarına katılmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Zira dalışlara sınırlı sayıda katılımcı alınabilecek.