Kripto para piyasası, geçtiğimiz haftalarda kaydedilen toparlanma sürecini tamamlayamadılar. Bitcoin’deki dengeli değişimler devam ederken, Ethereum’daki düşüş son derece şiddetli oldu. Ayrıca son dönemde yaşanan TL’deki değer kaybıyla kripto paralara yönelen Türk yatırımcıların sayısı artıyor.

Türk Lirası, son aylardaki değer kaybıyla mücadele etmeye çalışırken, ABD’den gelen sert yaptırımlar sonucunda tarihindeki en ağır kaybını yaşadı. Forbes’a göre kripto para piyasasıyla ilgilenen Türk vatandaşları, kripto paralara yönelmeye başladı. Bunun en büyük nedeni, kripto paraların merkez bankası ya da hükümete bağlı olmadan çalışmaları. Türkiye’deki kripto para yönelimi artarak devam ediyor.

Piyasalarda yaşanan son dalgalanmalardan sonra Bitcoin’in hakimiyeti %51’in üzerinde bulunuyor. Bu da onu fonları korumak için en mantıklı seçenek haline getiriyor. Bitcoin, diğer kripto para birimleri üzerinde her zaman etkisi olan bir para birimi oldu. Bakalım son değişimler bize neler söyleyecek.

Bitcoin’de kararlı bir belirsizlik var:



Bitcoin'in Coinmarketcap.com kaynaklı, dolar karşısındaki son 1 aylık fiyat değişimi

Yıl başından bu yana en iddialı toparlanma sürecini geçtiğimiz haftalarda geride bırakan Bitcoin, yeniden belirsizlik döneminde. Yükselme eğilimi gösterse de bu konuda konuşmak için biraz erken. Önümüzdeki günlerde uzmanlara göre 5.910 dolar ila 6.500 dolar arasında seyretmesi beklenen Bitcoin, bu dalgalanmaya göre fikir verecek.

Eğer Bitcoin önümüzdeki günlerde 6.500 doların üzerine çıkarsa yükseliş, eğer 5.910 doların altına inerse düşüş eğilimi gösterebilir. Yine de 5000 dolarlık psikolojik barajın çok geride kaldığını bilmek gerekiyor. Bitcoin için önümüzdeki günlerde daha iyi değerlendirme yapmamız daha yüksek bir ihtimal.

Ethereum, sert bir düşüşle 9 ay önceki fiyatına geriledi:





Ethereum'un Coinmarketcap.com kaynaklı, dolar karşısındaki son 1 aylık fiyat değişimi

Piyasanın en değerli ikinci kripto parası Ethereum, sert bir düşüş kaydetti. 9 ay önce yakaladığı piyasa değerine gerileyen kripto para, 300 doların altına indi. Bu düşüşün ardında ise güçlü yatırımcılar var. Amaç fiyatları ucuzlatıp, yeni bir dalgalanma yaratarak rezerv miktarını yakalamak olabilir.

Bu fiyat seviyesi, geçtiğimiz yıl Ekim ve Kasım aylarında başlayan ve Aralık’ta zirve yapan yükseliş döneminde gözlemlenmişti. Bloomberg’e göre düşüşün nedeni “ICO’ların paraya çevrilmesi nedeniyle oluşan baskı” olarak nitelendirildi.

Diğer kripto paralar ve piyasalardaki genel durum:

En değerli 5 kripto para biriminde %4 ila %14.5’lik bir fiyat azalışı görüyoruz. Piyasaların genel anlamda kayıpta olması, yıl boyunca kripto paraları takip edenler için yeni bir şey değil. Piyasaların boğa etkisinden kurtulup yeniden toplanması biraz vakit alacaktır. En değerli 20 kripto para biriminin hepsinde de genel bir düşüş eğilimi gözlemleniyor. Muhtemelen Bitcoin’in önümüzdeki günlede beklenen yükselişi, piyasanın tamamını da olumlu olarak etkileyecektir.

Aşağıda da kripto para piyasasının Coinmarketcap.com verilerine göre genel hareketini görüyoruz:

Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa kapitalizasyonu, bu içeriği yayınladığımız zamanda basın zamanında 195 milyar dolar dolaylarında kaydedildi. 10 Ağustos’ta bu değer 207 milyar dolar civarındaydı. Anlaşılan o ki birileri yüklü miktardaki servetlerini piyasadan çekmeye devam ediyorlar.