Toblerone Sütlü 100 gr. isimli ürün, plastik madde bulaşı sebebiyle geri toplatılıyor.

Dünya genelinde popüler ürünlerin ve hatta kendi ülkemizde üretilenlerin bile Avrupa ülkelerinde kaliteli, ülkemizde ise ikinci sınıf muamelesi görmesine yönelik tat kaçırıcı paylaşımlar sürekli karşımıza çıkıyor.

En son olarak da oldukça sevilen Toblerone bu olaylara konu oldu. Tüm dünyada aynı üründe aynı sorunun olup olmadığı belli olmasa da Kent Gıda, plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığına yönelik bir açıklama yaptı. Bununla birlikte Toblerone Sütlü 100 gr. ürünü için geri çağırma kararı alındı.

Kent Gıda’nın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre'de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir.”

“Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.”

“Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz.”

Kent Gıda’nın da söylediği üzere, İsviçre’den ülkemize ithal edilen ürünler imha edilmek üzere toplatılacak. Tabii bu durumun sadece Toblerone Sütlü 100 gr. ürününü kapsadığını, bu kararın diğer ürünleri etkilemediğini belirtelim.