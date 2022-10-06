Togg'un şarj markası Trugo, Siemens'in otomobil için geliştirdiği şarj cihazlarından görüntü paylaştı ve kuruluma hazır olduklarını belirtti. Cihazların 300 KW gücünde olması dikkat çekti.

Türkiye’nin yerli otomobili Togg için çalışmalar devam ederken otomobil hakkında her geçen gün yeni bilgiler duyuyoruz. Bundan birkaç gün önce yerli otomobilin trafikteki sürüş testlerinden bir video geldi. Güvenlik araçlarıyla birlikte gerçek yollarda yapılan test sürüşü, otomobille bir kez daha detaylı bir bakış atmamızı sağladı.

Buna ek olarak Togg’un şarj aletleriyle de birçok gelişme yaşanıyordu. 2023 yılında yollarda olması beklenen otomobilin şarj markası Trugo, farklı şirketler tarafından geliştirilen şarj cihazlarını bizlerle buluşturuyordu. Bugün de bu cihazlardan biri daha gösterildi.

Siemens’in ürettiği 300 KW gücündeki şarj cihazları da kuruluma hazır

Trugo, resmi sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla, Siemens tarafından üretilen şarj cihazlarının da kuruluma hazır olduğunu açıkladı. Paylaşım, 300 KW gücüne sahip olacak cihazların nasıl görüneceğini de bizlere gösterdi.

Trugo, cihazların 81 ile kurulacağını ve hızlı şarj özelliğine sahip olacağını da yaptığı açıklamalara ekledi. Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile geleceği belirtilen cihazların tüm elektrikli otomobiller tarafından kullanılabileceği de aktarıldı.

Otomobili daha hızlı şarj edecek Siemens cihazlar, Togg için üretilen üçüncü cihaz oldu

Siemens tarafından geliştirilen şarj cihazı, Star Charger ve Vestel’in dışında bizlerle buluşan üçüncü şarj cihazı oldu. Siemens’in ürettiği şarj cihazlarının 300 KW gücünde olması da büyük dikkat çekti. Bu, 180 KW’lık Vestel ve Star Charger cihazlarından çok daha hızlı bir şekilde otomobilleri şarj edebileceği anlamına geliyor.

Tasarım olarak baktığımızda ise şarj cihazlarının hepsinde farklı detaylar görüyoruz. Siemens cihazlarda kenarlarda bulunan ışıklar dikkat çekiyor. Vestel ve Star Charger da ise daha sade bir tasarım karşımıza çıkıyor.

Daha önce çıkan bilgilere göre 1000 yüksek performanslı şarj cihazının 81 ilde 600’den fazla lokasyonda kurulması hedefleniyor. Trafik yoğunluğu yüksek yerlerde 25, az yoğunluk olan yerlerde ise 50 km’de bir şarj istasyonu kurulması amaçlanıyor. Ayrıca %20 şarja sahip Togg’un Trugo ile 25 dakikada %80 şarja ulaşmasının hedeflendiği de önceden yapılan açıklamalarda belirtilmişti.