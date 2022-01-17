Türkiye’de En Çok Satılan Elektrikli Otomobiller - 2021

2021 yılında Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobil marka ve modelleri açıkladı. Açıklanan veriler, elektrikli otomobil satışlarının 2021'de adeta patlama yaptığını gözler önüne seriyor. İşte elektrikli araba satın almadan önce mutlaka göz almanız gereken istatistikler...

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucusu Berkan Bayram, 2021 yılı elektrikli araç satış verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Türkiye'nin gündeminde olan yerli otomobil TOGG'un gerçek rakiplerini ortaya koyuyor. Şimdi sizlerle, 2021 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen elektrik motorlu otomobillerine genel bir bakış atacağız.

Paylaşılan verilere baktığımızda, Türkiye'deki elektrik motorlu otomobil yaygınlığının istenildiği düzeyde olmadığını görüyoruz. Ancak satış rakamları her geçen yıl biraz daha artıyor ve bir süre sonra elektrik motorlu araçlar, içten yanmalılardan daha yoğun olacak gibi görünüyor. Elbette bunun ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek pek de mümkün değil. Bu bağlamda; 2021'de satılan elektrikli otomobil sayısı, 2.849 adet olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan marka: BMW

BMW

Renault

Porsche

Mercedes-Benz

MG

Hyundai

DFSK

Mini

Jaguar

Volvo

Berkan Bayram'ın açıkladığı verilere göre BMW, 2021'de 842 adet elektrik motorlu araç satışı gerçekleştirdi. Bu markayı, 772 adet satışla Renault takip etti. Öte yandan, yıl boyunca 353 Porsche, 335 Mercedes-Benz, 318 MG, 64 Hyundai, 53 DFSK, 41 Mini, 31 Jaguar ve 23 de Volvo üretimi elektrikli otomobil satışı yapıldı. Peki modeller bazında durum nasıl?

2021'de en çok tercih edilen elektrikli otomobil modelleri

Renault Zoe

Satış adedi: 772

BMW iX3

Satış adedi: 663

Porsche Taycan

Satış adedi: 353

Mercedes-Benz EQC

Satış adedi: 331

BMW iX

Satış adedi: 146

2020 yılında yalnızca 844 adet elektrik motorlu araç satıldığını göz önünde bulundurursak, 2021'in oldukça iyi geçtiğini rahatlıkla dile getirebiliriz. Zira Renault Zoe, neredeyse tek başına 2020 yılındaki tüm satışları karşıladı. Alım gücü yüksek olan vatandaşlarsa elektrik devrimine üst segment araçlardan giriş yapmış gibi görünüyorlar. Listenin devamında yer alan otomobil modelleri şöyle: