Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "togg.com" alan adı için bu adrese 2003 yılından beri sahip olan kişiye açtığı davayı kaybetti. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), TOGG'un domaini "tersine" ele geçirmeye çalıştığını belirterek, şikayeti geri çevirdi.

'Türkiye'nin Otomobili' olarak lanse edilen TOGG için çalışmaların hızla devam ettiği söylenirken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi Ve Ticaret AŞ, 'togg.com' alan adını almak için girişimlerini de sürdürüyor. Daha önce bir başkası tarafından alınan "togg.com" alan adını alabilmek için şikayette bulunan ve konuyu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) taşıyan şirket, bu girişiminden eli boş ayrıldı.

Temmuz ayında açılan davaya ilişkin sonuç belli oldu ve WIPO, 'TOGG'un alan adını haksız bir şekilde ele geçirmeye çalıştığın' ve söz konusu davanın 'kötü niyetli açıldığını' dile getirerek TOGG'un şikayetini reddetti.

Karşı taraf, alan adını satmak istemiyor

WIPO'nun paylaşmış olduğu bilgilere göre söz konusu alan adı, müşterilerine IT hizmeti veren The Office of George Gloud adlı bir şirkete ait. Davada bu şirketin yaklaşık 18 yıldır aktif olduğu ve hizmet verdiği belirtilirken, TOGG için "2018 yılında kuruldu, hiçbir şey üretmiyor, satmıyor ve hiçbir müşterisi yok" ifadeleri kullanıldı.

WIPO, TOGG'un alan adını haksız yollarla elde etmeye çalıştığını belirtirken, togg.com alan adının en son 2014 yılında yine aynı kişi tarafından alındığını ve o dönemde TOGG ile ilgili hiçbir plan olmadığı için alan adının kasıtlı alınmadığına kanaat getirdi.

Dava sonucunda açıklanan bilgilerde TOGG'un "togg.com" alan adı üzerinde hak talep edemeyeceği belirtilirken, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin yapmış olduğu şikayet reddedildi.

TOGG'un söz konusu karara itiraz hakkı bulunduğunu belirtelim. Bununla birlikte TOGG'un bu alan adını karşı taraftan satın alma ihtimali de oldukça düşük. Zira açıklanan bilgilere göre alan adının sahibi, kendi işletmesini yıllardır olduğu gibi bu alan adı üzerinden devam ettirmek istiyor. Dava ile ilgili Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından paylaşılan detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.