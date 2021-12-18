Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG’un logosu bugün yayınlandı. Pek çok Twitter kullanıcısı logoya tepki gösterdi. Kullanıcılarının logo ile ilgili paylaşımlarını bir araya getirdik.

2023 yılında satışa sunulacağı duyurulan TOGG’un logosunun nasıl olacağı merak ediliyordu. Yerli aracın logosu, bugün öğlen saatlerinde TOGG’un resmi twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile duyuruldu.

TOGG’un "Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" notuyla paylaştığı video ile duyurulmasının ardından birçok Twitter kullanıcısı, logo hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

TOGG’un twitter paylaşımı:

Paylaşımın ardından pek çok kullanıcı logo hakkında düşüncelerini paylaştı. Logoyu beğenenler, sinirlenenler, dalga geçenler, farklı markaların logolarına benzetenler olsa da çoğunluk logonun yerli otomobil için yetersiz olduğunu ve revize edilmesi gerektiğinde hem fikirdi.

Twitter'dan gelen tepkiler:



