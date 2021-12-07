TOGG, Araç İçi Eğlence İçin 3 Oyun Şirketiyle Çalışıyor

TOGG CEO’su, araçların otonomlaşmasıyla birlikte yolculuk sırasında yapılabilecek aktivitelerin gelişmesi üzerine yerli otomobil için geliştirilecek özelliklere dair ipucu verdi. CEO Karakaş, bu konuda 3 oyun şirketiyle çalışıldığını açıkladı.

Biliyorsunuz ki TOGG’un yerli otomobilinin çıkış tarihine seneler yok. 2023’te banttan inecek olan araçla ilgili gelişmeler art arda geliyor. Haftalar önce tasarımında ufak değişiklikler yapılan ve testleri gerçekleştirilen aracın üzerinde yürütülen son çalışma ise araç içi eğlence sistemleriyle ilgili.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla yolculuğu keyifli hale getirecek özellikler üzerinde çalışıldığını duyurdu. Karakaş, 3 tane oyun şirketinin yerli otomobil için bir araya geldiğini ifade etti.

"Artık evde neyse arabada da o"

Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi,"Otomotiv Sektörünün Geleceği" konulu bir panele de ev sahipliği etti. Panelde yaptığı konuşmada otomobillerin otonomlaşarak hareketli evler olmaya doğru gittiğinden söz eden Gürcan Karakaş, evde ve ofiste ne yapılıyorsa yolculuk sırasında da bunları yapabilecek durumda olduğumuza değindi. Bu dönüşümün otomobillerde kullanılan teknolojileri değiştireceğinden bahseden ve oyun gibi eğlence araçlarının da bunlara dahil olduğundan bahseden CEO Karakaş’ın açıklamaları şu şekilde oldu:

Biz bugün artık teknolojinin desteğiyle, bağlantılı araçlarla, otonom araçlarla, aracın kullanımına odaklanmayacak olursak evimizde, ofisimizde neler yapabilirsek otomobilde onları yapabiliyor olacağız. Dolayısıyla orası bir yaşam alanı olacak. Böyle olunca da başından itibaren sıfırdan kurulan şirketler bizim gibi otomobilden fazlasını hedefleyerek yola çıkıyorlar, biz de öyle yaptık. Biz bir buçuk seneden fazladır binlerce fikrin içerisinden 350 kullanıcı deneyimi sunan senaryo seçtik. Bunların içerisinde 40 tanesini inovasyon derecesi yüksek olarak belirledik ki bunları yapabilecek startup'ları aradık. Ve bunların içerisinden enteresandır günümüzün şartları doğrultusunda 3 tane oyun şirketiyle de karşılaştık. Biz bu faaliyetlerin hepsini yaparken A'dan B'ye giderken keyif de almak istiyoruz. Dolayısıyla bizim için mesela şu an 3 tane oyun şirketi bir araya geldi. Bu konular üzerinde çalışıyorlar.