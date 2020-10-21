Yerli Otomobilin Bataryası İçin Neden Farasis ile Anlaşıldı?

TOGG, yerli otomobile güç verecek batarya için Farasis ile anlaşıldığını açıkladı. Peki TOGG, batarya konusundaki pek çok dev üreticiye rağmen neden Farasis'i seçti?

Dün, Twitter üzerinden son derece önemli bir açıklama gerçekleştiren TOGG, yerli otomobilin bataryası için ABD’de kurulan Çin merkezli bir şirket olan Farasis ile anlaşma sağlandığını, Farasis ile kurulacak ortak girişim şirketiyle yerli otomobilin bataryasının Türkiye’de üretileceğini duyurmuştu.

TOGG’un bu açıklaması, Türkiye’nin Otomobili’nin yerli bataryadan güç alacağını kesinleştirirken, sektöre yakın olmayanların aklında önemli bir soru oluşturdu; neden Farasis? Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız, kaleme aldığı yazısıyla TOGG’un Farasis seçiminin arkasındaki nedenleri ortaya koydu.

Batarya teknolojilerinde Uzak Doğu ülkeleri öne çıkıyor

TOGG’un seçimine gelmeden önce dünyadaki diğer otomotiv devlerinin batarya konusunda hangi şirketlerle çalıştığına göz atacak olursak; BMW, Volkswagen, Daimler, Toyota, Volvo ve Honda gibi üreticilerin dünyanın en büyük batarya üreticisi konumunda bulunan Çinli CATL ile anlaşması bulunuyor.

Güney Koreli LG Chem’in ise General Motors, Ford, Renault, Hyundai, Volkswagen, Volvo ile batarya tedarik anlaşması bulunuyor. Ayrıca bir başka Güney Koreli batarya üreticisi olan Samsung SDI’ın da BMW, Volvo ve Volkswagen ile tedarik anlaşmaları bulunuyor. Ayrıca yine Güney Koreli SK Innovation’ın da Volkswagen, Daimler, Kia, Jaguar Land Rover ve Ferrari ile anlaşmaları olduğunu belirtelim.

TOGG'un yerli batarya istemesi, Farasis'i öne çıkardı

TOGG’un Farasis ile anlaşmasına dönecek olursak; doğal olarak TOGG’un neden dünya devleri ile çalışan diğer üreticiler yerine Farasis’i tercih ettiğini merak edebilirsiniz. Bunun başlıca nedenlerinden biri, bataryanın yerli olmasının istenmesi. CATL, LG Chem ya da diğer üreticiler, bataryalarını kendi tesislerinde üretip otomotiv devlerine teslim ederken; Farasis, TOGG ile arkasında olacakları ortak girişim şirketi ile yerli otomobilin bataryalarını Türkiye’de üretecek.

TOGG’un Farasis seçiminin arkasındaki bir başka neden ise Farasis’in öncüsü olduğu NMC kimyasalının lityum pillere entegre edilme yöntemi. Bu yöntem ile aracın şarj süreci ve menzili ciddi şekilde optimize edilirken performans gibi parametrelerde de verimlilik artışı görülüyor. Bu da TOGG’un Farasis ile anlaşarak yerli bir girişim şirketi ile batarya üretimi gerçekleştirmesinin bir anlamda teknoloji transferi gerçekleştireceği anlamına geliyor.

Ortak girişim şirketi, yurt dışına batarya ihraç edebilecek

Ayrıca kurulacak ortak girişim şirket, yalnızca TOGG için batarya üretmeyecek. Şirket, diğer üreticilere de batarya tedarik edecek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye’den yurt dışına batarya ihracatı yapması mümkün olacak. Ayrıca yerli otomobilin batarya ihtiyacının yerli bir çözüm ile karşılanması, özellikle COVID-19 gibi kriz dönemlerinde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmış olacak.

Son olarak; kurulacak ortak girişim şirketi, depolama ve mobilite çözümleri için de batarya geliştirecek. Dolayısı ile söz konusu şirketin kendini elektrikli otomobiller ile sınırlandırması gibi bir durum söz konusu olmayacak ve farklı kullanım alanları için de batarya tedarik ederek ekonomik ölçeğini büyütebilecek.