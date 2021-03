Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Çıkış Tarihi

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, Microsoft Store üzerinde listelendi. Yapılan listelemeyle birlikte üçlemenin çıkış tarihi de ortaya çıktı.

Henüz resmi olarak duyurulmayan Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, Microsoft Store üzerinde listelendi. Yapılan listelemede üçlemeye dair bilgilere yer verilirken, fiyat bilgisi ise paylaşılmadı.

Microsoft Store'da yer alan bilgilere göre Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, 17 Mart tarihinde satışa çıkacak. Üçleme; Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider ve Shadow of the Tomb Raider'ı içeriyor. Ayrıca 2013'ten beri Crystal Dynamics ve Eidos Montreal oyunları için yayınlanan tüm DLC'ler de içerikte yer alıyor.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak:

Microsoft Store listelemesinde 17 Mart tarihinde satışa çıkacağı bilgisi yer alan üçlemede yeni bir içerik bulunmuyor gibi görünüyor. Oyunun Microsoft Store'da yer alan açıklaması ise şu şekilde:

"Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, Tomb Raider'ın köken hikâyesini konu alan ödüllü oyunların eksiksiz sürümüdür. Bu koleksiyon, son derece olumlu yorumlar alan Tomb Raider serisindeki her bir oyundaki Definitive Edition içeriklerinin tümünü kapsar: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Dünyanın dört bir köşesinde geçen bu yolculukta Lara'nın gelişimine tanık ol. İlk olarak Tomb Raider'da Japonya'nın kıyılarındaki gizemli Yamatai adasında mahsur kalan Lara'yı takip et. Daha sonra Rise of the Tomb Raider'da Sibirya'nın dondurucu tundralarında ölümsüz bir sırrı açığa çıkar. Son olarak Shadow of the Tomb Raider'da Peru'nun dağlarında dehşet verici bir gücü keşfet. Her bir oyunun Definitive Edition içeriklerini içeren bu üçleme saatlerce süren, nefes kesici bir deneyim sunar. Lara, Tomb Raider'a dönüşürken gizemli bölgeleri keşif, zorlu bulmacaları çöz ve hayatta kalmak için savaş."

Microsoft Store'da yer alan bu listelemenin yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi paylaşıldığı henüz bilinmiyor. Bunun doğruluğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.