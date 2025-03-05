Audi, sevilen station wagon modeli A6 Avant'ı yeniledi. Yenilenen otomobil, tasarım detaylarıyla da teknik özellikleriyle de tüm otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren premium otomobil üreticisi Audi, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model Audi A6 Avant'ı tanıttı. Audi'nin zaten çok sevilen station wagon modeli, yapılan yenileme çalışmaları ile artık herkesi kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Audi mühendisleri, 2025 model Audi Avant'ın aerodinamik seviyesini iyileştirmek için kavisli bir kaput tasarımı tercih ettiler. 0,25'e kadar düşen aerodinamik katsayısı, otomobile daha da sert bir hava kattı. Öte yandan; LED'lerle desteklenen ön farlar ve iri ızgara, yarı gömülü kapı kolları ve arka kısımdaki ışık barı, öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda 2025 model Audi A6 Avant

2025 model Audi A6 Avant'ın kabinine baktığımızda lüks tanımının yeniden yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda; 11.9 inç boyutlu dijital gösterge ekranı, 14.5 inç boyutlu bilgi eğlence ekranı ve opsiyonel olarak sunulan 10.9 inç yolcu ekranı, bizleri doğrudan karşılıyor. Ambiyans aydınlatma, buton şeklinde vites ve kesikli direksiyon tasarımı da dikkatlerden kaçmıyor. Tüm bunlara ek olarak, otomobildeki panoramik cam tavanın bir buton yardımı ile şeffaf veya opak olarak kullanılabildiğini söyleyelim.

Biraz da kaput altına bakalım. Audi'nin yeni station wagon otomobili, 2.0 litrelik 201 beygir gücü ve 340 Nm tork üreten başlangıç seviye benzinli motor seviyesi sunacak. 2.0 litrelik dizel motor seçeneği ise hafif hibrit sistemle eşleştirildi. Yine 201 beygir gücünde olan bu motorun torku ise 400 Nm. Daha yüksek güç arayan tüketiciler ise 3.0 litrelik V6 motor tercih edebilecekler. Bu motor seçeneği de hibrit yapıda ve 362 beygir gücü, 550 Nm tork üretiyor. Aracın maksimum hızı, tüm motor seçeneklerinde 250 km/s ile sınırlandırıldı.

Audi tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 model A6 Avant, Almanya'da 58.000 euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Aracın birkaç ay sonra Türkiye pazarına geleceğini düşünüyoruz.