Kia, önümüzdeki günlerde lansman yapacak elektrikli hafif ticari aracı PV5'in tasarımını paylaştı. Yaklaşmakta olan otomobil, geniş ailelerin de ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Kia, 27 Şubat'ta gerçekleştireceği lansman etkinliği için çalışmalara başladı. Bu bağlamda; şirket, birkaç gün önce hem sedan hem de hatchback olarak satışa sunulacak EV4 isimli modelinin tasarımını paylaşmıştı. Şimdiyse yine buna benzer bir gelişme yaşandı.

Kia bu kez de PV5 olarak isimlendireceği hafif ticari aracının tasarımını paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda duyurulan konsept ile neredeyse aynı görünüme sahip olacak hafif ticari araç, doğuştan elektrikli olarak karşımıza çıkacak. Paylaşılan görüntülerse Kia PV5'in gerçekten dikkat çekeceğini gözler önüne seriyor.

Karşınızda Kia PV5

Markanın yeni tasarım dilini yansıtacak hafif ticari otomobil, ihtiyaca göre farklı kasa tiplerine sahip olacak. Yukarıda gördüğünüz Passenger versiyon, arka kısımları tamamen camlarla donatılan bir yapıda olacak. Cargo versiyon ise yük taşımacılığı için dizayn edildi ve arka kısımda cam bulunmayacak.

Kia, PV5'in Cargo ve Passenger'e ek versiyonlara sahip olacağını açıkladı. Ancak bunlarla ilgili detay verilmedi. Öte yandan; Kia PV5'in güç aktarma organları ve fiyatına ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadığını söyleyelim. Şirket, tüm bu bilgileri ve iç tasarım detaylarını 27 Şubat'taki lansmana saklamış durumda.