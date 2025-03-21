Bugatti, Tourbillon modeli için Équipe Pur Sang adını verdiği ilk kişiselleştirme paketini resmi olarak tanıttı.

190 milyon TL'lik fiyatıyla zaten dikkatleri üzerine çeken Bugatti Tourbillon, şimdi yepyeni bir kişiselleştirme paketiyle karşımızda. Bugatti, bu model için geliştirdiği ilk özel paketi tanıttı. “Équipe Pur Sang” adı verilen bu paket, hem görünümde hem de aerodinamik detaylarda bazı yenilikler sunuyor.

Tam 190 milyon TL’lik fiyat etiketi ve 1800 beygirlik gücüyle dudak uçuklatan Bugatti Tourbillon, bu kez yepyeni bir paketle sahnede: Équipe Pur Sang. İşte detaylar!

Jantlardan iç mekâna özel dokunuşlar

Tourbillon Équipe Pur Sang, arka bölümüne yerleştirilen sekiz egzoz çıkışıyla öne çıktı. Fransızca’da “safkan takım” anlamına gelen bu özel paketle, Bugatti’nin motorsporları geçmişine atıfta bulunulduğu ifade edildi. Şirket, paket kapsamında araca yeni bir ön splitter, arka difüzör ve küçük yan kanatçıklara sahip bir arka spoyler eklendiğini açıkladı. Bu aerodinamik parçaların, özellikle yüksek hızlarda aracın yere basma gücünü artırmak üzere tasarlandığı belirtildi.

Aracın alt bölümünde, önde 20 inç, arkada ise 21 inç boyutlarında özel tasarlanmış yönlü jantlara yer verildi. Bugatti, bu jantların ince kollu yapısıyla hava akışını iyileştirdiğini ve arka radyatöre daha fazla hava yönlendirilmesini sağladığını aktardı. İç mekânda ise gösterge paneline ve spor koltukların başlıklarına özel işlemeler eklendi. Şirket, bu koltukların yüksek G kuvveti oluşturan virajlarda sürücüye daha fazla yan destek sunacak şekilde geliştirildiğini belirtti.

Bugatti ise Équipe Pur Sang paketinin bu yüksek motor gücüne uygun aerodinamik ve yapısal güncellemelerle modelin sürüş dinamiklerini desteklediğini açıkladı.