Ford, yeni yarış otomobili Mustang GTD'yi tanıttı. Eşsiz bir görünüme ve canavar gibi bir motora sahip olan otomobil, rüyaları süsleyecek türden. Yapılan açıklamaya göre bu otomobil, 2024 sonundan önce piyasaya sürülmeyecek.

Amerikan otomotiv devi Ford, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2025 model olarak lanse ettiği yeni yarış arabası "Mustang GTD"yi tanıttı. Ford Mustang GT3'ün yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkan otomobil, kelimenin tam anlamıyla canavar. Gelin hep birlikte bu yarış otomobilinin tasarımına ve derin bir iç çektirecek özelliklerine yakından bakalım.

2024'ün sonu veya 2025'in başında piyasaya sürülecek Ford Mustang GTD, Mustang'in alışmış olduğumuz kalıplı tasarımını benimsiyor. Gerek arka aydınlatma, gerekse ön kısımdaki parçalı ızgara, bu aracın bir Mustang olduğunu anında anlamamıza yardımcı oluyor. Nispeten ince LED farlarla donatılan otomobil, hiç olmadığı kadar yakışıklı ve sert duruyor.

Karşınızda 2025 Ford Mustang GTD

2025 Ford Mustang GTD, üzerinde modifiye yapmaya gerek olmayan bir otomobil. Zira araç zaten fabrika çıkışından modifiyeli. Bu bağlamda; body kit, kaputtaki havalandırma alanları ve spoyler, araçta dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor. Spoyler demişken, arka kısımda iri yapıdaki çift egzoz çıkışı ile aydınlatmaları da içine alan kavisli yapı, oldukça dikkat çekici görünüyor.

Siz değerli takipçilerimize rüyaları süsleyecek bu otomobilin iç tasarımını da göstermek isterdik. Ancak bunu yapamıyoruz çünkü Ford, bu yarış otomobilinin iç tasarımını göstermedi. Ancak yapılan açıklamaya göre kabinde iki koltuk bulunuyor. Süet, deri ve karbonfiber malzemelerle oluşturulan yaşam alanı, titanyum malzemeden üretilen bir seri numarası plakasına ev sahipliği yapıyor. Açıklamalara göre bu plaka, geçmişte üretilen bir Lockheed Martin F-22 savaş uçağının parçalarının yeniden dönüştürülmesi ile imal edildi.

2025 model Ford Mustang GTD'nin yarış odaklı otomobil olduğundan bahsetmiştik. Şimdi biraz bunun detaylarına inelim. Ford mühendisleri, 20 inçlik jantların ön bölümünde 12.8 inç, arka bölümünde ise 13.58 inçlik lastikler tercih ettiler. Bu lastikler, "yarı aktif" olarak anılan bir süspansiyon sistemine bağlandılar. Süspansiyonla entegre çalışan Track Mode isimli özellik aktif edildiğinde, araç yüksekliği 40 milimetre azalacak. Bu arada; şanzımanın arabanın arka kısmına yerleştirildiğini belirtelim. Bunun nedeni, aracın ağırlık dengesinin sağlanması.

Ford'un açıklamasına göre yakışıklı yarış arabasının kaputunun altında, 5.2 litrelik V8 motor bulunuyor. Ford, beygir gücü ve tork değerini resmi olarak açıklamadı ancak sektör kaynaklarına göre Ford Mustang GTD, en azından 800 beygir gücündeki bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Öte yandan; aracın maksimum hızıyla ilgili de resmi bilgi sahibi değiliz ancak yetkililer, yeni bir Nürburgring rekoru kırmak için bu otomobili tasarladıklarını söylediler. Yani 2025 Mustang GTD, ultra hızlı bir otomobil olarak karşımıza çıkacak.

Ford Mustang GTD için fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak aracın piyasaya sürülmesine hala çok uzun bir süre olduğundan, bunun normal olduğunu söyleyebiliriz.