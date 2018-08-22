130 TL Olan Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 iOS Oyun ve Uygulama

Android kullanıcıları için hazırladığımız haberden sonra, toplam değeri 130 TL'yi bulan 6 farklı iOS oyun ve uygulamasını sizler için derledik.

Bu hafta kısa süreliğine ücretsiz olan 6 farklı iOS uygulamasını sizler için listeledik. Listemizde oyunlardan tutun da faydalı araçlara kadar çok çeşitli uygulamalar bulunuyor. Uygulamaların ne zaman tekrar ücretli olacağı belirtilmedi. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda yarar var.

Vxcam – AR Video Text & Emoji

2018'in en iyi sanal gerçeklik uygulaması seçilen bu uygulama aracılığı ile emoji içeren videolar çekebilirsiniz.

Voice Record

İsmi üstünde, oldukça gelişkin bir ses kayıt yazılımı. Kullandıktan sonra telefonunuzdaki ses kayıt uygulamasına veda edeceksiniz.

Monster Stunts: Extreme Stunt Truck Racing

Aracı dengede tutmaya çalışarak tırmanış gerçekleştirdiğiniz bu oyunda meydan okuma modu da bulunuyor.

Visual Math 4D

Matematik problemlerini 2D ve 3D görseller aracılığıyla göze hoş gelen bir biçimde çözebilen bir uygulama.

InFocus Pro – All-in-One Organizer

İşlerinizi organize etmeniz için kullanabileceğiniz bu yazılım listenin en pahalı uygulamalarından biri.

Fontz App

Birbirinden güzel ve kullanışlı fontları indirip telefonunuzda kullanabileceğiniz güzel bir uygulama.