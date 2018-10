Total War: Warhammer 2'ye Korsan Temalı Bir DLC Geliyor

Total War: Warhammer 2'ye, 8 Kasım'da The Curse of the Lost Coast adında yeni bir DLC paketi gelecek.

Total War: Warhammer 2’ye gelecek hafta Curse of the Vampire Coast adında korsan temalı bir DLC paketi gelecek. Bu DLC paketi, Legandary Lords adlı dört ölümsüz korsanı, silah kullanan güverte tayfalarını ve temalı bir hikâye modunu beraberinde getirecek. DLC’de ayrıca garip bir unsur daha mevcut: Büyük düşman yengeçler. Tanıtım videosunun sonuna doğru görülen bu yengeçler, Total War’da şimdiye kadar görülmüş en garip düşman tipi olarak anılsalar yeridir. Legandary Lords’lar arasında ortaya çıkan ilk korsan Luthor Harkon oluyor, ekibin geri kalanının ise bu haftanın sonuna doğru gösterilmesi bekleniyor. Steam’de 19 dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış olan DLC, 8 Kasım tarihinde yayınlanacak. Creative Assembly’e göre, ücretsiz bir güncelleme de Vampire Coast’a büyük değişiklikler ekleyecek. Ayrıca DLC’yi almak istemiyorsanız, yeni bir Legendary Lord da tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak. PC Gamer tarafından 2017 yılında en iyi strateji ödülünü alan Total War: Warhammer 2’nin halefi olacak olan Warhammer 3 ise, Creative Assembly’nin şu anda Total War: Three Kingdoms’ı 6 Mart 2019 tarihine yetiştirmek için çalışıyor olması nedeniyle üretim öncesi aşamada bekliyor. İLGİLİ HABER BlizzCon 2018 Programı Açıklandı: Diablo Sesleri Duyulmaya Başladı

Kaynak : https://www.pcgamer.com/total-war-warhammer-2-is-getting-pirate-y-dlc-featuring-giant-enemy-crabs-next-week/

 1 0 0 0 0